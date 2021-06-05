"С*чка не захочет — кобель не вскочит": как священник-депутат постами об абортах спровоцировал сексистский скандал

Епархиальный совет будет изучать ситуацию со скандалом 7 июня.

Священника Православной церкви Украины из Полтавы и по совместительству местного депутата обвинили в сексизме. Произошло это после того, как он выразил свою позицию относительно абортов. Когда его читатели начали возмущаться, он написал второе сообщение — еще более скандальное.

Об этом 5 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

С чего начался скандал, сегодня можно понять только со скриншотов, поскольку сообщения священника Александра Дедюхина уже удалены. В них батюшка Православной церкви Украины, депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" осуждает тех, кто требует права на аборт.

"Когда недоразвитый и личности ходят с транспарантами типа: "Мое тело — мое дело", как человек, уважающий свободу других, я, в принципе могу частично с этим согласиться. До той грани, когда это не ограничивает свободу других... Ребенок в утробе — это не часть тела женщины и вовсе не часть тела мужчины. Это отдельная личность. И ее тело уже совсем не дело тех, кто ее зачал", — написал Дедюхин.

Под этим сообщением поднялась волна возмутительных комментариев, и тогда священник публикует еще один и раздувает скандал:

"Как там старые люди говорят: " С*чка не захочет — кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность".

Новости Украины: скандального священника-депутата обвинили в сексизме из-за поста об абортах

Александр Дедюхин — настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы. Стал известным несколько лет назад, когда начал активно писать в соцсетях. А дальше пошел и в политику — в партию пятого президента. Слов и эмоций священник иногда не подбирал и во время публичных дискуссий: "Я дурачков не бью". И во время выступлений перед партией: "Потом поймете, вы не трускавецкое ПТУ".

Нынешние высказывания попа аплодисментов не вызывали — скорее осуждения. И со стороны однопартийцев.

"Наше общество сексистское. Женщина всегда должна — философия многих. В разных партиях есть такие. К сожалению, и в "ЕС", — отметила нардеп Ирина Геращенко.

"Мнение депутата Полтавского городского совета "Европейской солидарности" Александра Дедюхина, который написал скандальный пост на личной странице в отношении женщин, не является официальной позицией Полтавского отделения партии", — отметили в политсиле.

"Священник — везде священник. Или он ходит по улице, или совершает богослужения", — отреагировал на скандал архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

"Ему многократно давались наставления, что нужно быть сдержанным в Сети. Однако он на них не реагирует и воспринимает это как "посягательство на свой медийный талант", — подчеркнул пресс-секретарь Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря.

Сообщения Александра Дедюхина на его странице были только три дня, а накануне исчезли. ТСН написала батюшке в соцсети, сначала он согласился все объяснить на камеру, а уже через мгновение — отказал. Встречаем его возле храма. Дедюхин отказался общаться с журналистами. На вопрос, почему удалил пост, ответил, что не удалял.

В епархии говорят, судьбу священника из-за его высказываний будут решать уже 7 июня.

"Мы не можем не реагировать на этот случай, поэтому в понедельник будет собран епархиальный совет, это один из руководящих органов. Он уже приглашен, поставлен в известность", — сказал архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

А вскоре, говорят в Православной церкви Украины, разработают кодекс этического поведения для священнослужителей, который определит, как они должны вести себя на публике, в том числе и в соцсетях.

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