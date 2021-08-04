С цветами, лампадками и фотографиями: в Киеве почтили память погибшего белорусского активиста Виталия Шишова

Участники акции памяти обустроили мемориал напротив посольства Беларуси жертв режима Лукашенко.
В Киеве почтили память погибшего белорусского активиста Виталия Шишова. Под посольством Беларуси собрались сотни людей — в том числе те, кто вынужден был эмигрировать в Украину из-за преследований местной власти.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 4 августа.
Сначала участники акции памяти обустроили мемориал напротив посольства из свечей и фотографий жертв режима Лукашенко, а впоследствии через громкоговоритель рассказали о своих версиях гибели Виталия Шишова.
По мнению протестующих, это не самоубийство, а убийство, организованное спецслужбами Беларуси и России, которое замаскировали под суицид. Мол Шишов, незадолго до своей гибели сообщал друзьям о слежке за ним неизвестных, а также о возможном нападении.
Во время акции под посольством Беларуси митингующие зажгли красно-белые файеры и выкрикивали белорусские патриотические лозунги.
Напомним, 26-летний Виталий Шишов исчез в понедельник утром, 2 августа. Он вышел на утреннюю пробежку и не вернулся.
3 августа его нашли повешенным в парке, недалеко от дома, где он жил.
В организации "Белорусский дом в Украине", который возглавлял Шишов, убеждены: за их руководителем некоторое время следили, а потом убили. В полиции пока рассматривают несколько версий гибели белорусского активиста. Это и самоубийство, и убийство, замаскированное под суицид.