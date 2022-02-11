С девушкой работает психолог, а парень просит деньги на адвоката: продолжение истории влюбленных беглецов со Львовщины

С девушкой работает психолог, а парень просит деньги на адвоката: продолжение истории влюбленных беглецов со Львовщины

Роман говорит, Лидию не похищал, девушка сама согласилась, потому что жить без него не может.

В Одессе, просмотрев сотни уличных камер, полиции удалось найти 16-летнюю школьницу со Львовщины. Она сбежала из дома с 21-летним парнем. Они изменили прически и цвет волос и, маскируясь, переезжали из города в город.

Как сообщается 11 февраля в сюжете ТСН.19:30, их любовь началась полгода назад. Оба из небольшого города Радехов там и познакомились. Родители поначалу не были против.

По словам отца Лидии Андрея Костива, впервые дочь исчезла на Рождество после своего дня рождения. Родителям оставила записку, в которой рассказала, что уезжает, потому что хочет жить с Романом, а дома ей некомфортно.

Тогда влюбленные сбежали во Львов, сняли квартиру. Но два дня спустя родители их нашли и забрали Лидию домой.

А через две недели Лидия снова исчезла. Родители обратились в полицию. Влюбленных разыскали в Одессе.

"Переезжали из области в область, оказавшись в Одессе и узнав, что их разыскивают сотрудники полиции, перекрасили цвета волос, чтобы их труднее было узнать", — рассказала начальница отдела ювенальной превенции Ольга Ковальчук.

Роман говорит, Лидию не похищал, девушка сама согласилась, потому что жить без него не может. А еще хотел уберечь ее от насилия в семье.

Девушка мне каждый раз жаловалась, что ее бьют, крапивой бьют по лицу... дочь... Я работал моделью, доход хороший. Я фрилансер, графический дизайнер. Одесса — это не окончательное место назначения, мы хотели переехать в Киев", — рассказывает парень Лидии Роман Литвин.

Родителей Лидии заявления парня об издевательствах возмущают.

"Во время общения с девушкой никаких сообщений, что в отношении нее было совершено домашнее насилие, не поступало. Так же ни от ее подружек, ни от ее соседей, ни от кого", — отмечают в полиции.

Мама девушки учительствует в местной школе. Отец – электрик. Соседи говорят – семья хорошая.

Подростковая любовь: в Одессе нашли беглую школьницу из Львовской области

"Девушка в 16 может путешествовать одна, но родители должны знать, где она. Иначе – идти в полицию. Потому что родители несут ответственность за своих несовершеннолетних детей", – объясняет юрист Дмитрий Швец.

А психологи уверены – родителям и дочери нужно больше общения и взаимных уступок.

"Это довольно агрессивно по отношению к родителям. Убегать – это наказать. Представьте, сколько волнений. Подросток может влюбляться и в того человека, который может не нравиться родителям, но очень важно родителям быть корректными", — отмечает психолог Наталья Простун.

Сейчас с Лидией работает психолог, а Роман в соцсети просит деньги у подписчиков на адвоката, чтобы вернуть любимую.

Напомним:

В Николаеве нашли парня, который ушел из дома и не возвращался почти двое суток. Он объяснил, что из дома ушел из-за конфликта с родителями. Все время гулял по городу. Полицейские провели с ним и его родителями превентивную работу.

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