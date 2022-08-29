С домов срывало крыши и выбивало окна: последствия ракетных обстрелов города Сарны на Ровенщине

Взрывной волной выбивало окна больниц и домов, срывало покрытия домов и даже сбивало с ног людей. Четыре российских ракеты прилетели в Сарненскую общину и, вероятнее всего, запускали их из соседней Беларуси.

Об этом 29 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ракеты, мощные взрывы, вслед за клубами дыма в небе над Сарненщиной увидели местные. Мария как раз бежала в свой подвал прятаться.

"Я зашла и меня потом волной, не знаю, с ног сбило, я упала, покатилась", — вспоминает женщина.

Женщина травмировала плечо и колено. Слава Богу, что жива. Сколько раз взрывалось - даже не считала. Взрывной волной повредило около 30 домов, а еще пятиэтажку.

Около 80 выбитых оконных стекол насчитали в райбольнице. Пациенты не пострадали. Еще до Дня Независимости, на всякий случай, легких больных распорядились лечить амбулаторно.

"Оставались только тяжелобольные или нуждавшиеся в собственном стационарном лечении. Почти все были в укрытиях", — говорит директор Сарненской районной больницы Александр Нестеров.

"Гул был настолько сильным, что мы не понимали, где это, казалось, что возле тебя, а где на самом деле - никто четко не мог сказать", — говорит акушер-гинеколог Сарненской райбольницы Оксана Протасова.

Пациентки с малышами успели спуститься в укрытие. Впоследствии выяснили, что накрыли громаду сразу несколько ракет. Обошлось без жертв.

"Было попадание четырех ракет, часть из них попала в военный объект, остальная часть в громаду", — говорит председатель Сарненской райадминистрации Александр Кохан.

Из-за ракетных ударов в лесу вспыхнул пожар, его быстро ликвидировали. А прилетели, говорят, ракеты, скорее всего, из прилегающей к Сарненщине Беларуси.

"Мы все четко понимаем, что ракетный удар был нанесен с территории республики Беларусь. И это факт. С республикой Беларусь нужно разорвать любые дипломатические отношения", — говорит Сарненский городской голова Руслан Серпенинов.

Следователи продолжают собирать доказательства военного преступления. Открыли производство. Специалисты призывают гражданских не ходить к местам поражений и тем более ничего не забирать с места.

В то же время на Сарненщине подсчитывают ущерб от ракетных ударов. Отремонтировать здания обещают как можно быстрее.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, выпустили по Ровенской области четыре ракеты. Захватчики целились по объекту военной инфраструктуры города Сарны. Из-за ударов повреждены помещения больницы и 30 жилых домов.

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