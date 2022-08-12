С электричеством могут быть большие проблемы: эксперт рассказал, как Украина будет действовать в случае ударов РФ по ТЭС

Если россияне обстреляют угольные ТЭС, то их нужно будет переводить на газ.

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по энергетике Андрей Закревский объяснил, как будут работать электростанции, если их обстреляют российские оккупанты.

Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

"Самая большая проблема, что удары могут наноситься по тепловым электростанциям, которые на угле, по нашим просто электростанциям или подстанциям. Тогда за счет газа будет решаться вопрос обогрева. Мы должны будем подставить для угольных ТЭС плечо в виде газа для того, чтобы генерировать электроэнергию", — сказал Закревский.

В то же время он подчеркнул, что гарантий того, что вся Украина зимой будет с газом или светом, никому никто дать не может.

"К сожалению, мы об этом начали думать только в начале июля и сейчас есть положительные и отрицательные вещи. Положительные заключаются в том, что мы об этом думаем, созданы штабы, людей на востоке попросили эвакуироваться. Негативный момент заключается в том, что фактически битву глобального уровня мы проиграли. На данный момент мы не можем никому гарантировать в Украине, что газ или электроэнергия у нас будут доступны в случае поражения Россией нашей инфраструктуры", — объяснил эксперт и добавил, что с газом проще, поскольку трубы можно быстрее починить, а вот электростанцию ремонтировать гораздо дольше и со светом могут быть большие проблемы.

Напомним, ранее Андрей Закревский объяснил, хватит ли Украине газа на зиму и что будет с отопительным сезоном в случае обстрелов Россией нашей газовой инфраструктуры.

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