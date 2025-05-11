"С этим все плохо": Чмут шокировал проблемами с подготовкой мобилизованных в Украине

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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В Украине есть три проблемы с базовой общевойсковой подготовкой подготовкой. Первая — это условия, в которых находится мобилизованный.

Об этом глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

«То есть его быт, лечение, логистика, проживание и так далее. С этим все плохо», — объяснил Тарас Чмут.

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Вторая проблема — это инструкторы, готовящие мобилизованных.

«Можете иметь идеальные условия, лучших мобилизованных, но если инструкторов нет, на одного инструктора приходится 50-60 слушателей, ничего не будет», — говорит Тарас Чмут.

Третья — это программы и медбаза вокруг них.

«Можно иметь идеальную программу, но если вы показываете, как стрелять из пулемета на видео просто или на плакате, то вряд ли человек научится стрелять из пулемета. С медбазой тоже проблемы. Это три ключевых группы проблем. Программа, ее продолжительность — это важный блок, но он не главный. Здесь ни один не главный, они все взаимодополняющие», — объяснил Тарас Чмут.

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Повысить общую эффективность подготовки, по его словам, можно путем повышения всех трех показателей: условия, инструкторы и обеспечение процесса.

Ранее Тарас Чмут рассказал, работает ли мобилизация в Украине. Он откровенно назвал три проблемы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?