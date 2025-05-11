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"С этим все плохо": Чмут шокировал проблемами с подготовкой мобилизованных в Украине
Тарас Чмут объяснил, как можно повысить общую эффективность подготовки.
В Украине есть три проблемы с базовой общевойсковой подготовкой подготовкой. Первая — это условия, в которых находится мобилизованный.
Об этом глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
«То есть его быт, лечение, логистика, проживание и так далее. С этим все плохо», — объяснил Тарас Чмут.
Вторая проблема — это инструкторы, готовящие мобилизованных.
«Можете иметь идеальные условия, лучших мобилизованных, но если инструкторов нет, на одного инструктора приходится 50-60 слушателей, ничего не будет», — говорит Тарас Чмут.
Третья — это программы и медбаза вокруг них.
«Можно иметь идеальную программу, но если вы показываете, как стрелять из пулемета на видео просто или на плакате, то вряд ли человек научится стрелять из пулемета. С медбазой тоже проблемы. Это три ключевых группы проблем. Программа, ее продолжительность — это важный блок, но он не главный. Здесь ни один не главный, они все взаимодополняющие», — объяснил Тарас Чмут.
Повысить общую эффективность подготовки, по его словам, можно путем повышения всех трех показателей: условия, инструкторы и обеспечение процесса.
Ранее Тарас Чмут рассказал, работает ли мобилизация в Украине. Он откровенно назвал три проблемы.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?