С каких самолетов и какими ракетами Россия обстреливает Украину: авиаэксперт рассказал

Россия использует для обстрела Украины штурмовики Су-25, Су-34, стратегические бомбардировщики Ту-22М3, а также разного типа ракеты, взависимости от региона, по которому хотят ударить оккупанты.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua Валерий Романенко – авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. О. К. Антонова.

"Давайте разделим обстрелы линий фронта и наших городов, расположенных вблизи боевого столкновения, и на территории в глубине Украины, не контролируемой врагом. На линии фронта основные используемые самолеты — это штурмовики Су-25 и истребители-бомбардировщики, или, как россияне их трактуют, как фронтовые бомбардировщики Су-34 ”, – говорит эксперт.

По его словам, россияне потеряли уже полноценный полк Су-25 и даже больше. "А полк – это по меньшей мере две эскадрильи по 12 самолетов. Я говорю только о самолетах, которые в виде обломков валяются на земле. Могут еще быть повреждены вернувшиеся на свои базы самолеты, но падения которых не видно", — объясняет он.

По словам Валерия Романенко, в прифронтовых городах оккупанты применяют стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

"Теперь города, которые россияне обстреливают из своей стратегической авиации, осуществляют пуски ракет Х-22, – это самолеты Ту-22М3 – стратегические бомбардировщики. Они редко используют бомбы, только по Мариуполю использовали сверхтяжелые бомбы, а так они запускают крылатые ракеты Х-22. Эти ракеты, к сожалению, нам очень тяжело сбивать, потому что они хоть и крылатые, но у них более двух скоростей звука и небольшая дальность для того, чтобы было время среагировать на эту ракету", — рассказал он.

А города в глубине Украины, по словам эксперта, россияне во время каждого массированного налета обстреливают крылатыми ракетами Х-555 и Х-101.

"Это крылатые ракеты, которые могут многократно, согласно программе, изменять направление движения, чтобы ПВО не смогла их отследить, и чтобы они смогли обойти позиции ЗРК", — сказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что есть российские самолеты, которые с начала с территории Беларуси, а теперь из РФ, осуществляют запуски тактических ракет Х-59.

"Ими стреляли особенно по Одессе, Кировоградщине, Николаеву, Харькову. Но это уже тактические ракеты, как модернизированные, так с дальностью 200-230 км. И россияне все эти пуски совершают не с нашей территории. Они из такой глубины свои территории выпускают, что даже комплексы С-300 не способны их там достать", — резюмировал Валерий Романенко.

Напомним, в течение суток Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 беспилотника типа "Орлан-10".

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