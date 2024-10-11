С какой целью в Беларусь перебросили российские МиГ-31К: ответ эксперта

В этом году Силы обороны Украины несколько раз поразили важный для россиян аэродром "Саваслейка", вывев из строя шесть самолетов-носителей ракет "Кинжал".

Перебазирование российских носителей аэробалистических ракет "Кинжал" МиГ-31К в Беларусь может свидетельствовать как о желании россиян сберечь эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии журналистке TSN.ua Алине Туришин исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло.

Он напомнил, что в августе этого года Силы обороны Украины несколько раз поразили важный для россиян аэродром Саваслейка, который находится в 650 км от украинской границы и тогда, по разным источникам, в частности ГУР, один МИГ-31К был уничтожен, а 5 этих самолетов были повреждены .

“Это была ощутимая оплеуха Российской Федерации, потому что по разным оценкам самолетов МИГ-31К у них насчитывается 24 единицы. Соответственно выведение из строя 6 машин – это потеря четверти этого воздушного флота. Этот самолет для россиян уникален, потому что он единственный носитель аэробалистических ракет "Кинжал", — отметил Дмитрий Жмайло, добавив, что украинские войска не поражают аэродромы на территории Республики Беларусь.

В то же время эксперт отметил, что на военные маневры Беларуси у границ с Украиной, которые начались во время Курской операции с целью скования наших резервов, украинский МИД и военно-политическое руководство отреагировало достаточно жестко.

"Мы прямо говорили, что если будут какие-то провокации, мы будем отвечать жестко", — напомнил Дмитрий Жмайло, отметив, что Беларусь мало заинтересована в российских провокациях, зная об увеличении украинской военной мощи.

Эксперт выразил сомнение, что российские МИГ-31К будут применятся для ударов по Украине с территории Беларуси.

"Скорее всего, они будут совершать разнообразные провокации для объявления воздушной тревоги и держать наши Воздушные силы в постоянном напряжении и будут совершать какие-то маневры по патрулированию вдоль российско-белорусской границы", — предположил он.

Напомним, 10 октября, в соседнюю Белорусь прилетел второй истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ. Накануне в страну-сателлит Российской Федерации прилетел первый самолет.

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