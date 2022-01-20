С катка в кому: в Харькове женщина получила тяжелую травму во время спуска на тюбинге в частном лыжном комплексе

С катка в кому: в Харькове женщина получила тяжелую травму во время спуска на тюбинге в частном лыжном комплексе

Горка, где спускалась потерпевшая, по документам, бесхозная, поэтому претензии в заведении не принимают.

В Харькове 45-летняя женщина получила черепно-мозговую травму при спуске на тюбинге в частном лыжном комплексе.

Как говорят свидетели, не справилась с управлением, вылетела в сугроб и ударилась головой. Пока люди звали на помощь, с трассы на пострадавшую упал еще мужчина на надувных санках. Женщина сейчас в реанимации в коме, медики прогнозов не дают – сообщается 20 января в сюжете ТСН.19:30.

Родственники уже потратили на лечение более 10 тысяч гривен. Надеялись на компенсацию лыжного комплекса, но там на связь не выходят. Горка, где спускалась потерпевшая, по документам, бесхозная, поэтому претензии в заведении не принимают. А на входе в комплекс есть памятка для посетителей, что люди катаются здесь на свой страх и риск.

Прокуратура открыла уголовное производство.

Новости Харькова: 45-летняя женщина получила черепно-мозговую травму во время спуска на тюбинге

Напомним:

В Хмельницкой области 16 детей отравились хлором после посещения аквапарка. Все они из Винницкой области, из городка Турбов. Оттуда развлекаться в бассейны отправилось почти полсотни человек. Говорят, первые признаки отравления у малышей появились уже через несколько часов после купания. Троих детей пришлось госпитализировать.

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