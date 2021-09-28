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С каждым сантиметром плюс тысяча долларов: ученые подсчитали, сколько в год может принести высокий рост

С каждым сантиметром плюс тысяча долларов: ученые подсчитали, сколько в год может принести высокий рост

pixabay.com

Госстат считает средний рост украинцев только последние полтора десятилетия.

Украинские ученые подсчитали, насколько доход зависит от роста. Выяснилось, что двадцать дополнительных сантиметров способны удвоить доходы — правда, это касается только мужчин. Интересно, что современных размеров они достигли совсем недавно — в течение многих тысячелетий люди по размерам напоминали сегодняшних девятиклассников.

О том, почему растем — и есть ли предел — 28 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Крупнейшая в Европе коллекция костей хранится в киевском институте археологии — более двадцати тысяч скелетов. Возраст тех, кто в коробках, достигает пяти тысяч лет.

Александра Козак раскладывает и подбирает — в каждом скелете — две сотни костей.

Рост определяется по длине длинных костей. Расчеты ученые делают по специальной формуле — но и без нее разница очевидна даже на одной кости — женская -1.52 см, а мужская — 1.55 см.

В начале человечества этот рост был вполне нормальным. Женщины росли вдвое медленнее мужчин — и процесс этот был нелинейным. В рамках эпох колебания зависели от миграции и принципов отбора. Самыми низким украинцы были в тринадцатом веке.

"В Западной Европе в средние века первые дети всегда оставались наследниками — рожали дальше детей и продолжали дело родителей — а уже вторые дети шли в военные, погибали. Первые дети всегда ниже, а вторые рождаются ниже — поэтому средний рост в Европе, он уменьшается", — объясняет специалист.

К примеру, Леся Украинка в то время считалась достаточно высокой — она была ростом 165 сантиметров. Это на пять сантиметров выше Микеланджело.

Месяц назад ученые просчитали рост знаменитого итальянца Микеланджело по размерам обуви, найденного в его доме. Выяснилось, что Сикстинскую капеллу он писал в тринадцать раз выше себя.

Самой старой украинской кольчуге — две тысячи семьсот лет. Железные лепестки нашиты на кожу. Рядом — реконструкция скифа в доспехах. Это Саратей — реальный Скифский вожак. Саратея сделали двухметровым, чтобы над ним не смеялись школьники во время экскурсий. Но реальный владелец исторической брони не доходил бы манекену и до груди.

В пределах тысячи лет изменилось мало — как скиф был метр 60-65, так и киевлянин — метр 60, метр 65. В современное представительское войско их бы не взяли.

В последнее время требования к солдатам снизили — проще с одеждой и с подбором офицеров, которые должны быть не ниже караула. Рост должен быть не менее 182 сантиметров.

Госстат считает средний рост украинцев только последние полтора десятилетия. И за них женщины — не изменились вообще — метр шестьдесят четыре, а мужчины стали выше только на сантиметр.

В то же время по мировым меркам украинцы считаются достаточно высокими. Самые высокие  парни живут в Норвегии, самые низкие — в Лаосе.

За последние сто лет украинцы выросли больше всего за всю историю — на целых 8 сантиметров. Но, по мнению генетиков, в будущем европейцы уже не вытянутся. Потому что главный спонсор человеческих сантиметров — качество питания. Насколько оно влияет на рост, видно на примере двух Корей. Средняя разница в росте местных жителей — восемь сантиметров

Новости Украины: ученые подсчитали, насколько доход зависит от роста

Новости Украины: ученые подсчитали, насколько доход зависит от роста

"Гены, на самом деле, только на 10-15 процентов лимитируют наш рост. Если вы возьмете сельского человека позапрошлого столетия, перенесете его в настоящее и хорошо накормите — он также вырастет высокого роста — это условия питания и труда", — говорят специалисты.

Интересно, что сегодня это работает и наоборот — условия питания тоже зависят от роста.

Американские ученые говорят, что с каждым сантиметром роста мужчин их годовой доход растет на тысячу долларов.

Демограф Юрий вычислил такую зависимость для Украины — вот она: чем выше мужчины, тем у них также растет доход. В Украине с каждыми 10 сантиметрами годовые доходы мужчин растут на 7-8 тысяч гривен. Среди женщин зависимости от роста фактически нет.

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