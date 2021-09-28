С каждым сантиметром плюс тысяча долларов: ученые подсчитали, сколько в год может принести высокий рост

С каждым сантиметром плюс тысяча долларов: ученые подсчитали, сколько в год может принести высокий рост

Госстат считает средний рост украинцев только последние полтора десятилетия.

Украинские ученые подсчитали, насколько доход зависит от роста. Выяснилось, что двадцать дополнительных сантиметров способны удвоить доходы — правда, это касается только мужчин. Интересно, что современных размеров они достигли совсем недавно — в течение многих тысячелетий люди по размерам напоминали сегодняшних девятиклассников.

О том, почему растем — и есть ли предел — 28 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Крупнейшая в Европе коллекция костей хранится в киевском институте археологии — более двадцати тысяч скелетов. Возраст тех, кто в коробках, достигает пяти тысяч лет.

Александра Козак раскладывает и подбирает — в каждом скелете — две сотни костей.

Рост определяется по длине длинных костей. Расчеты ученые делают по специальной формуле — но и без нее разница очевидна даже на одной кости — женская -1.52 см, а мужская — 1.55 см.

В начале человечества этот рост был вполне нормальным. Женщины росли вдвое медленнее мужчин — и процесс этот был нелинейным. В рамках эпох колебания зависели от миграции и принципов отбора. Самыми низким украинцы были в тринадцатом веке.

"В Западной Европе в средние века первые дети всегда оставались наследниками — рожали дальше детей и продолжали дело родителей — а уже вторые дети шли в военные, погибали. Первые дети всегда ниже, а вторые рождаются ниже — поэтому средний рост в Европе, он уменьшается", — объясняет специалист.

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К примеру, Леся Украинка в то время считалась достаточно высокой — она была ростом 165 сантиметров. Это на пять сантиметров выше Микеланджело.

Месяц назад ученые просчитали рост знаменитого итальянца Микеланджело по размерам обуви, найденного в его доме. Выяснилось, что Сикстинскую капеллу он писал в тринадцать раз выше себя.

Самой старой украинской кольчуге — две тысячи семьсот лет. Железные лепестки нашиты на кожу. Рядом — реконструкция скифа в доспехах. Это Саратей — реальный Скифский вожак. Саратея сделали двухметровым, чтобы над ним не смеялись школьники во время экскурсий. Но реальный владелец исторической брони не доходил бы манекену и до груди.

В пределах тысячи лет изменилось мало — как скиф был метр 60-65, так и киевлянин — метр 60, метр 65. В современное представительское войско их бы не взяли.

В последнее время требования к солдатам снизили — проще с одеждой и с подбором офицеров, которые должны быть не ниже караула. Рост должен быть не менее 182 сантиметров.

Госстат считает средний рост украинцев только последние полтора десятилетия. И за них женщины — не изменились вообще — метр шестьдесят четыре, а мужчины стали выше только на сантиметр.

В то же время по мировым меркам украинцы считаются достаточно высокими. Самые высокие парни живут в Норвегии, самые низкие — в Лаосе.

За последние сто лет украинцы выросли больше всего за всю историю — на целых 8 сантиметров. Но, по мнению генетиков, в будущем европейцы уже не вытянутся. Потому что главный спонсор человеческих сантиметров — качество питания. Насколько оно влияет на рост, видно на примере двух Корей. Средняя разница в росте местных жителей — восемь сантиметров

Новости Украины: ученые подсчитали, насколько доход зависит от роста

"Гены, на самом деле, только на 10-15 процентов лимитируют наш рост. Если вы возьмете сельского человека позапрошлого столетия, перенесете его в настоящее и хорошо накормите — он также вырастет высокого роста — это условия питания и труда", — говорят специалисты.

Интересно, что сегодня это работает и наоборот — условия питания тоже зависят от роста.

Американские ученые говорят, что с каждым сантиметром роста мужчин их годовой доход растет на тысячу долларов.

Демограф Юрий вычислил такую зависимость для Украины — вот она: чем выше мужчины, тем у них также растет доход. В Украине с каждыми 10 сантиметрами годовые доходы мужчин растут на 7-8 тысяч гривен. Среди женщин зависимости от роста фактически нет.

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