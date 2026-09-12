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- Эксклюзив ТСН
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С котом в переноске против полиции: в Киеве женщины отбили у копов нарушителя военного учета
Женщины устроили толкотню с полицией и вытащили из служебного автомобиля мужчину, задержанного за нарушение военного учета.
В Голосеевском районе Киева женщины вмешались в процесс оповещения, осуществляемого полицейскими на остановке общественного транспорта.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как трое женщин требуют от стражей порядка выпустить мужчину, который уже находился в служебном авто.
Наиболее воинственно была настроена женщина, держащая в руках несколько пакетов, прозрачную сумку и переноску с котом внутри.
«А ну выволокли человека назад! У него здесь велосипед! Что вы делаете?! — требовательно кричала она.
Рядом с остановкой действительно стоял велосипед, который, вероятно, принадлежал задержанному.
Тем временем другие женщины вытащили из автомобиля полицейского, после чего из салона выбрался мужчина в шортах и без верхней одежды.
Пока прохожие толкались и спорили с правоохранителями, а женщина с котом кричала «Пусти ребенка!», мужчина скрылся с места происшествия.
Полицейские пытались объяснить собравшимся, что гражданин является нарушителем военного учета, однако женщины не желали слушать и советовали правоохранителям самим идти воевать.
«Вы слыхали? Говорят, что у него наркотики! — восклицала женщина с котом.
После словесной перепалки с горожанами полицейские покинули место происшествия.
В полиции Киева для ТСН.ua подтвердили, что инцидент произошел в Голосеевском районе, а мужчину задерживали за нарушение правил военного учета.
«Во время задержания действиям сотрудников полиции начали препятствовать прохожие. С целью деэскалации конфликта с мужчиной была проведена профилактическая беседа о необходимости явиться в ТЦК», — сообщили в полиции Киева.
Напомним, Львовский областной ТЦК приступил к служебной проверке и выясняет все обстоятельства, связанные с видео, на котором мужчина в военной форме применил силу к женщине, а она в ответ — слезоточивый газ.