С Купянщины спасли многодетную семью, которую не могли уговорить на эвакуацию ни соцслужба, ни волонтеры

Многодетная семья с приемными детьми пережили на Харьковщине ужасы оккупации и радость освобождения, а ныне - обострение боев. Выехать из под ежедневных обстрелов предлагали многодетным родителям и соцслужбы, и волонтеры, пока напуганные дети не убедили родителей сами, говорится в ТСН.

Семья Неревеньких – папа, мама и 10 детей, 9 из которых – приемные. Их родной дом, из которого они выехали — на границе Харьковщины с Луганщиной, в 20 километрах от линии фронта.

Село Богуславка было оккупировано весной 22-го, семья уехать не успела. В оккупации труднее всего было прокормить большую семью, вспоминает Наталья. От голода спасла свинья, которую удалось купить уже под дулами оккупантов на базаре. Затем последовали регулярные обыски россиянами их дома и подозрения к ребятам подростков.

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В октябре их село деоккупировали, и многодетные родители решили самое страшное позади, но обстрелы стали еще более интенсивными. Переехать из прифронтовой зоны в более безопасное место семье предлагали и соцслужбы и волонтеры, но родители от помощи отказывались. Пока об эвакуации не стали просить сами дети. “Страшно, можем умереть из-за ракеты. У нас на поле упала ракета. Сейчас больше стало, каждую ночь люстра трясется так и слышим, весь дом трясется”, — рассказывают дети.

Самая маленькая из сестер – Таня – часто ночью просыпалась и плакала от взрывов, а старшие успокаивали.

Детям удалось то, что не смогли соцслужбы и волонтеры – убедить родителей выехать из линии огня. Вещи большая семья упаковывала два дня. Из самого ценного дома покидают пока котика.

Волонтеры нашли семье дом в Тернополе, однако дальше Харькова семья ехать не согласилась. В селе остаются бабушка детей и соседи, обещающие присмотреть за домом.

По дороге волонтеры в прифронтовом соседнем селе забирали еще одну многодетную семью — четверо приемных детей, самому маленькому из которых Матвею — 4.

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Приемную семью Жорник тоже долго убеждали волонтеры, что нельзя рисковать жизнью детей. Но более убедительными были взрывы и воронки от прилетов — в 20 метрах от дома. Осколками им выбило окна и повредило забор. Маленький Матвей, который от испуга начал заикаться. "Дети хотят ехать, обстрелы слышим, я не хочу, здесь выросли, здесь всю жизнь жили", – плачет мама семейства.

Обе семьи никогда дальше Харьковшины не были, их пугает жизнь без собственного дома и неизвестность, но во временных квартирах дети быстро осваиваются.

Впереди у семей еще обустройство дома, который им нашли волонтеры на окраине Харькова. Хозяева дома тоже многодетная семья, они уехали за границу до победы. Дом за год без присмотра ограбили мародеры, но здесь много детских комнат и свой большой двор с минибассейном. Дом хозяева отдали бесплатное. "Аргументом стало то, что руководитель благотворительного фонда предоставил гарантии, ведь эвакуация это не только посадить в автобус и привезти людей. Мы пообещали гарантию не только перевозки, но и дальнейшую поддержку”, — говорят волонтеры.

Детям для онлайн обучения уже подключили Интернет. Волонтеры нашли им психологов и социальных педагогов.

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