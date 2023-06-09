С лодок цепляются головами за провода: в наиболее разрушенный обстрелами район Херсона вода пришла за секунды

Мощное наводнение не заставило извергов хотя бы на несколько дней зачехлить свои пушки.

Один из самых многострадальных районов Херсона – Корабельный, или как его называют местные – Остров, враг ежедневно засыпал тоннами своих снарядов. Место в низине до самого Днепра, поэтому когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, здесь мгновенно все затопило водой, говорится в ТСН.

Из-за постоянных прилетов и разрушений, жизнь здесь была невыносимой, и своим последним преступлением, подрывом ГЭС, враг сделал его — физически невозможным. Район в низине, поэтому большая вода дошла до острова в считанные часы. Спасатели вместе с волонтерами сразу приступили к эвакуации местных. Вода прибывала так стремительно, что автомобильный транспорт мгновенно пришлось менять на лодочный. Уже очень скоро в лодках люди пригибались, чтобы не цеплять головой провода.

Мощное наводнение не заставило извергов хотя бы на несколько дней зачехлить свои пушки. Пункты эвакуации стали – целями для русской артиллерии. Несмотря на это, без остановки конвейером, на сухую землю привозят спасенных людей. Для эвакуированных островчан в городе организовали 4 пункта временного пребывания. В основном здесь — пожилые люди. Десятками, если не сотнями в день из плена большой воды вывозят и домашних животных. Испуганных хвостатиков отправляют на передержку в приюты. "Они в очень тяжелом, стрессовом состоянии, визуально у них никаких физических ранений нет, но они очень напуганы", — рассказывают спасатели животных.

Херсонский остров – разбомбленный, затопленный, опустошенный русскими. Но люди, которые там жили, уверены, что как только вода уйдет, обязательно вернутся домой и все восстановят. А за все их обиды у окуупантов очень жестко спросят наши армейцы.

Напомним, что в Одесской области к берегу прибило самку оленя. На небольшом плавучем острове животное приплыло, вероятно, из затопленной Херсонщины. Видео в Сеть выложили очевидцы. Несколько мужчин пытаются помочь оленице и вытащить на сушу, но та полыхает в воду и в конце концов самостоятельно невредимой выбирается на берег.

Ранее сообщали о спасенной собаке, которую также выловили из моря, когда она дрейфовала на бревне.

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