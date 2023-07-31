С Москвой или нет: подробности бунта священников УПЦ и нового церковного скандала

На тех, кто подписал обращение к Онуфрию, оказывается давление с требованием отозвать подписи.

В Украине набирает обороты громкий церковный скандал, детали которого в комментарии для ТСН.ua рассказали священники, которые в свою очередь на днях подписали обращение к Блаженнейшему УПЦ Онуфрия.

Суть этого обращения состоит в том, что подписавшиеся просят Онуфрия решить проблему дальнейшего функционирования УПЦ.

Среди других в этом обращении прописаны следующие тезисы: после начала полномасштабной российской агрессии аморально, чтобы УПЦ сохраняла каноническое подчинение РПЦ.

"Да, мы не имеем никакого желания страдать за это единство с тем, кто не пожалел нас, которых называл и продолжает называть своей паствой. С тем, кто не исполнил свой исторический долг святительской печали перед властью за незаконно обиженных и не запретил своей пастве пересекать границу Украины с оружием ", — отмечается в обращении.

Резюмируя, авторы письма говорят о следующем: "Подводя итог вышесказанному, Ваше Блаженство, снова и снова призываем к немедленному созыву Собора УПЦ , где должен произойти окончательный разрыв с РПЦ с одновременным осуждением позиции патриарха Кирилла и подчиненного ему духовенства как относительно путинской захватнической войны, так и в связи с аннексией украинских епархий.Только это не только сохранит нашу Церковь, но и даст ей моральное право на дальнейшее существование в Украинском Государстве".

После обнародования этого письма священники заявили о давлении с требованием отозвать подписи, которых уже около 400.

Требуют молчать и соглашаться

"Давление проявляется в том, что некоторые архиереи пытаются закрыть священникам рты, — говорит один из инициаторов обращения, священник Днепропетровской епархии УПЦ МП Андрей Пинчук. — Делается это для того, чтобы они молчали и соглашались с "линией партии". Например, в Криворожской епархии обзванивал секретарь епархии, Конотопский митрополит Роман угрожал священнику-подписанту запретом. Хустский митрополит Марк тоже предупредил подписантов о неизбежном запрете. Обзванивают священников, требуют отзыва подписей. Мы считаем, что этим руководит Паканич (управляющий делами УПЦ - Ред.), что он - "серый кардинал" этого процесса".

На вопрос о том, чем могут наказать тех, кто не побоялся подписать обращение, Андрей Пинчук высказал такое мнение:

"Максимум — отправить священника в запрет. Как поступили со мной. Технически они были уверены, что я оставлю храм или перейду в ПЦУ сам или с парафией. Я в ПЦУ не перешел, прихожане меня поддержали. Вместо того, чтобы решить проблему, епархия создала новую. История, которая выходит за пределы религиозного восприятия. Епархия по сути самостоятельно прекратила богослужение в храме. Есть определенная процедура для того, если хотят наказать священника. Сначала должны подать жалобу в церковный суд".

О главных требованиях обращения Андрей Пинчук говорит следующее: "Большинство епархий УПЦ сегодня, епархиальные архиереи, высказываются за полный разрыв отношений с МП, за полный разрыв отношений с Кириллом (Гундяевым). И об официальном провозглашении этого, чтобы не было никакого двойного трактования. Не так, как было сделано год назад, когда изменили Устав. Ключевая идея нашего обращения – собрать Собор и окончательно разорвать отношения с московской патриархией, чтобы все было понятно верным УПЦ, всем другим поместным церквям, Кириллу. Важно возобновить общение с другими православными церквями. с которыми под давлением московской патриархии общение было прекращено".

"Хотят УПЦ в составе РПЦ"

Как оказалось, это обращение стало не единственным скандальным случаем за последнее время.

Один из волынских священников, Ростислав Хрупчик, тоже подписавший это обращение, на днях обратил внимание на пост в соцсети Виктории Кохановской, которая позиционирует себя как защитница УПЦ.

В своем сообщении Кохановская опубликовала фото священников и написала, что часть из них представляют ПЦУ, а часть запрещены. Хрупчик публично заявил, что Кохановская оболгала священников.

"Ее ложь заключается именно в том, что на фото есть ПЦУшники и запрещеннные. Это откровенная ложь! Она не проверила информацию. Прицепились к Андрею Пинчуку, мол, поскольку он запрещен, то все делается под его управлением. Сплошная манипуляция и ложь. Сложилось очень четкое впечатление, что Кохановская работает на то, чтобы оболгать, унизить, дискредитировать любые проукраинские проавтокефальные движения в УПЦ. В том числе и наше движение. Для чего это могут делать? Те, кто хочет получить УПЦ в окончательном составе РПЦ", - считает отец Ростислав.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП официально обратились к патриарху Кириллу.

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