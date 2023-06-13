С моста Патона в Киеве полился горячий "водопад": что произошло

На мосту во время гидравлических испытаний было обнаружено повреждение теплосети.

В Киеве на мосту Патона 13 июня прорвало трубу с горячей водой, и она водопадом полилась вниз. В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что повреждение теплосети на мосту уже локализовано.

Видео с прорывом трубы на мосту Патона появилось в Сети 13 июня. В "Киевтеплоэнерго" прокомментировали ситуацию для ТСН.ua.

Так, в ''Киевтеплоэнерго" сообщили, что проводят гидравлические испытания основных тепломагистралей города. Специалисты проверяют на гидравлическую прочность и плотность теплосети под мостом Патона. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки. Днем 13 июня в результате испытаний в теплосети были обнаружены повреждения.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы", – сообщили в коммунальном предприятии.

На мосту Патона в Киеве прорвало трубу с горячей водой

Зачем проводят гидравлические испытания

Там также отметили, что гидравлические испытания теплосетей – обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить слабые места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время отопительного периода.

Напомним, ранее в полиции Киева рассказали, как на проспекте Шухевича к патрульным подошел прохожий и попытался угостить их наркотиками. Мужчину задержали, а тот в ответ на это сказал: "Ребята, я по-нормальному".

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