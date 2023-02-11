С начала февраля работа нотариусов заблокирована: чем это грозит для рынка недвижимости

С начала февраля по всей территории Украины был прекращен взаимный обмен информационными сведениями между электронными системами Государственного земельного кадастра (ГЗК) и Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРПН), что привело к остановке работы нотариусов, а именно совершение нотариальных и регистрационных действий по недвижимому имуществу, в том числе, земельных участков. В результате граждане лишены возможности реализовать свои законные права по распоряжению принадлежащим им недвижимым имуществом. Об этом сообщается в Нотариальной палате Украины.

Позже Госгеокадастр объяснил, что после последнего обновления ГРПН в ГЗК некорректно отображаются сведения. Поэтому Госгеокадастром и ГП «Центр государственного земельного кадастра» принимаются меры по обработке и составлению обновленного протокола об информационном взаимодействии между ГРПН и ГЗК, а также по доработке программного обеспечения ГЗК с учетом обновления программного обеспечения ГРПН.

В социальных сетях пишут, что из-за этой проблемы люди не могут получить право собственности на недвижимое имущество, а нотариусы – оформлять необходимые документы. Мол, из-за сбоя программного обеспечения едва не остановилась работа рынка недвижимости. Так ли это, сайт ТСН.ua поинтересовался у риелтора-практика, гендиректора риелторского объединения "Простор" Сергея Курганова.

Что говорят эксперты?



«Если произошел сбой в работе системы, то через один-два дня его не устранят. Но могу вас заверить, что это никак не угрожает катастрофой для рынка недвижимости. И до войны возникали проблемы. Помню, как человек трижды приезжал в Киев из другого города Украины, чтобы провести сделку купли-продажи имущества. Мы только с четвертой попытки смогли это сделать. Проблема в том, что реестр и тогда работал с перебоями. Мы три недели оформляли это соглашение. А летом 2019 года даже не назначали подписание соглашений на вторую половину четверга и пятницы, потому что знали, что реестры в это время не работают. Очевидно, что и сейчас сбой в работе системы возник не из-за войны, а обновления программного обеспечения и возможно из-за отключения света», – объясняет нам Сергей Курганов.

Эксперт добавляет, что сбой в работе реестров замедляет только сделки по купле-продаже земельных участков и частных домов, потому что дома отчуждаются одновременно с земельным участком.

«Для совершения нотариальных действий выписку из ГЗК можно получить как в самом ГЗК, так и в землеустроительных учреждениях. При заказе и получении виписки нужно подстраиваться под графики отключения света, а это в свою очередь добавляет лишнего времени к оформлению сделок», — отмечает Сергей Курганов.

Он объясняет, что процесс отчуждения или смены собственника на недвижимость происходит в три этапа:

Первый – это когда покупатель и продавец, если речь идет о продаже, ставят подпись в договоре купли-продажи.

Второй – когда нотариус заверяет соглашение и вносит сведения в нотариальную книгу, где также стороны ставят свою подпись.

Третий – это государственная регистрация. Раньше эту функцию выполняло БТИ, а сейчас – это электронный реестр Минюста.

«Очевидно, что сбой в работе программного обеспечения многих огорчает, но не означает, что это повлияло на рынок недвижимости. Да, это преграда, но не смертельная для рынка. Просто растягивается во времени процесс отчуждения недвижимости и смены владельца. Кстати, и в довоенное время, и сейчас не все нотариусы подключены к реестру ГЗК, то есть не каждый нотариус мог получить выписку. Тем более что нотариус имеет право совершать свои действия только в пределах своего нотариального округа. К примеру, если нотариус в Бориспольском районе, то он не может провести соглашение для Фастова или Броваров» — добавляет Сергей Курганов.

Кто может выполнять функцию нотариуса?

Эксперт говорит, что всегда можно найти выход из сложной ситуации, тем более если риелтор опытный.



"Кроме нотариуса функцию государственного регистратора могут выполнять и другие должностные лица, например, частный регистратор. Он вправе принимать документы от физических или юридических лиц и направлять их на регистрацию. Хотя, возможно, у них тоже нет доступа к системе из-за сбоя. Кроме этого есть еще ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) они также имеют доступ к реестру и могут совершать действия по регистрации», — объясняет Сергей Курганов.

Он добавляет, что здесь больше вопрос по времени и финансам.

«Когда человек покупает квартиру в новостройке и получает право собственности – сейчас это бездокументная форма. Чтобы все оформить до конца, ему необходимо получить выписку из государственного реестра, а для этого предоставить государственному регистратору определенный пакет документов. Получить эту бумажку можно у нотариуса, государственного регистратора или в ЦПАУ. Первые два делают это очень быстро, но услуга стоит дорого – в довоенное время речь шла о 8 тысячах гривен за срочную регистрацию. А в ЦПАУ это обойдется в несколько раз дешевле, но документ будут делать несколько недель. Пока продолжаются проблемы с программным обеспечением и доступом к реестру нотариусов, можно подать свои документы в ЦПАУ, но придется немного дольше подождать», — объясняет Сергей Курганов.

По состоянию на сегодняшний день обмен информацией между реестрами уже возобновили, но по-прежнему возможны случаи некорректного отображения информации об объекте недвижимого имущества.

Напомним, ранее мы рассказывали как изменилась стоимость одного "квадрата" жилья : цены в разных районах Киева

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