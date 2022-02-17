С начала суток российские наемники уже 34 раза обстреляли украинские территории: большинство из артиллерии

С начала суток российские наемники уже 34 раза обстреляли украинские территории: большинство из артиллерии

Несмотря на такие обстрелы, военные настаивают, что это не имеет ничего общего с полномасштабным наступлением.

На фронте 34 обстрела с начала суток и большинство из артиллерии, в результате ранения получил один военный и два гражданских лица. Состояние военной средней степени тяжести.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

В Марьинке снаряды упали около остановки и школы, в результате ранения получила женщина.

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Больше всего вреда нанес обстрел Станице Луганской, где снаряд попал в детский сад. 20 детей, которые были именно на завтраке, очень испугались, но не пострадали. Однако контузии от взрывной волны получили две работницы заведения. «Представьте, дети завтракали на втором этаже. Оно когда попало, весь детский сад задрожал. Спасатели быстро приехали и вывели их с воспитателями», – рассказывают местные жители.

Дети были эвакуированы в подвал в жилом доме поблизости. Туда обычно сходятся почти половина поселка во время угрозы. Сейчас всех детей уже забрали домой и завтра малыши уже в поврежденный сад не придут.

Несмотря на такие обстрелы, военные настаивают, что это не имеет ничего общего с полномасштабным наступлением, а скорее носит провокационный характер. «Плотность обстрелов и используемого вооружения недостаточно, чтобы считать его как полноценную артиллерийскую подготовку перед началом наступления со стороны противника. Эти обстрелы носят более провокационный характер», — говорят военные.

Несмотря на обстрелы, в Станице Луганской работает пункт пересечения, продолжаются ремонтные работы.

Новости с фронта: вражеский снаряд попал в детский сад в Луганской области

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