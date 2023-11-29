С ним хочет "засветиться" каждый политик: Зеленский получил новый титул в Politico

Американское издание Politico объявило рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2023 году, которые будут влиять на события в 2024 году.

Такого титула у президента Украины Владимира Зеленского еще не было. Американское издание Politico объявило список самых влиятельных людей Европы 2023 года, но в этом году украинский президент попал в другую категорию.

Как нарекли Зеленского и почему именно такое решение было принято, рассказали журналисты в эксклюзив и TSN.UA.

Рейтинг самых влиятельных людей Европы

В список снова попал Зеленский, но с новым статусом. Статус "мечтателя". Звучит двусмысленно, но что об украинском президенте говорят в самом издании и как объяснили, почему Зеленскому посвятили именно такое звание?

“Зеленскому удалось протолкнуть вещи, которые недавно были немыслимы, выдвинув Украину в первую очередь на членство в ЕС – и ближе, чем кто-то считал возможным, в военный альянс НАТО. Поскольку Запад уклоняется, а Украина продолжает сталкиваться с угрозой существования из-за своего значительно большего соседа, Зеленский перешел от мольб западных стран о помощи в чтении им лекций – и это не так успешно, как его более возвышенные речи», – говорится в презентации рейтинга.

Как охарактеризовали Зеленского?

Его также назвали бегущим длинный марафон и сравнили с предыдущими руководителями категории “Мечтателей” года.

"Винстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер и одиноко меняет ход истории — не благодаря могуществу своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский", – говорится в издании.

Что говорили о Зеленском в прошлом году?

Хотя в прошлом именно Зеленский был на первой строчке самых влиятельных людей года. Тогда политика написала обширную статью о Зеленском, в которой разнесло европейских политиков. Журналисты заявили, что ему удалось сделать то, что не каждый смог бы: Зеленскому удалось "перенести войну на Запад, убедив лидеров и общественность, что его битва также принадлежит им", в том числе удачно использовав соцсети, медиа и западные культурные институты, как "Грэмми" и Каннский кинофестиваль, где он выступал, чтобы привлечь Запад к войне и убедить лидеров и общественность в том, что они тоже должны бороться.

В издании отметили, что с тех пор Зеленский стал человеком, рядом с которым хочет "засветиться" каждый политик Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Зеленский заставлял делать Европу то, что нужно Украине

Зеленского называли человеком, способным заставить Европу делаете то, что нужно для победы Украины, даже если эти решения влияют на жизнь Евросоюза.

Если он хочет санкций, он их получает даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и тяжелую зиму с заоблачными ценами на газ. Будь то семена, грузовики для перевозки украинской зерновой продукции или нулевые тарифы, запросы быстро одобряются.

Рейтинг издания Politico Фото: скрин Politico

Что еще интересно в новом рейтинге?

Издание резюмировало, что "пока Зеленский жив, виг будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором хочет".

В 2022 году издание даже отметило путина, правда, в категории разрушителя он получил почетный титул "неудачника года".

В этом году в списке нет упоминания о кремлевском диктаторе. В общей сложности издание поделило в этом году список на три категории — "Деятели", "Возбудители" и собственно "Мечтатели", а в каждую из них вошли девять человек.

Кстати, на второе место после Зеленского поставили Алексея Навального. Напомним, что это российский оппозиционер, еще в 2014 году говоривший, что Украина никогда не сможет вернуть оккупированный россиянами Крым. И только во время заключения путинским режимом он признал, что нужно деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым, вернуть границы 1991 года и начать выплату репараций.

По словам редакции, Навальный "даже находясь в неволе, продолжает вдохновлять и провоцировать инакомыслие, освещая в центре внимания жестокое обращение диктатора с ним".

А вот рейтинг "разрушителей" открыла глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Третье место в этом списке занял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Politico пишет, что в течение года он "препятствовал верховенству права и свободы СМИ в собственной стране, вступал в конфликты с институтами ЕС, держал Брюссель в заложниках и закрутил роман с Путиным".

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Кто еще из украинских политиков попал в рейтинг?

В первую пятерку рейтинга за 2023 год вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его подписали "зеленым кардиналом" Украины. Следовательно, Ермак стал четвертым в списке "деятелей" по версии Politico. Его опередила премьер Италии Джорджа Мэлони, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен. А после Ермака в рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кто стал лидером?

А лидер года фактически стоит над этими тремя категориями – и есть 28-м. Кто возглавил каждую из категорий, неизвестно до последнего. Объявили самого влиятельного человека Европы в ночь на 29 ноября. Им стал

польский политик Дональд Туск в издании отметили, что именно его оппозиционная партия победила на выборах в Польше, что показывает силу "даже в ложной системе популистов"

Авторы списка отметили, что определить самых влиятельных лиц 2024 года было очень нелегкой задачей.

"С двумя войнами на пороге Европы и среди выборов с неопределенными результатами, неожиданными отставками, взрывными коррупционными расследованиями и тайными коалиционными соглашениями, приводящими к политическим убийствам и воскресеньям", — пишет издание.

Какие еще титулы у Зеленского?

Politico также отмечает, что отсутствие в списке этого года еще не окончательный приговор, и что к нему можно триумфально вернуться.

К слову, в 2022 году Зеленский постоянно попадал на первые полосы зарубежных СМИ, а британское издание тайм объявляло его человеком года. Тогда отмечали, что, несмотря на обстрелы и угрозу жизни уже на второй день освобождения Херсона, Зеленский поехал в освобожденный от рашистов город, чтобы поддержать местных и поднял флаг Украины на центральной площади.

Кроме того, американский журнал добавил, что в биографии Зеленского мало что предполагало его готовность стоять и сражаться. Он никогда не служил в армии, но выяснилось, что опыт бывшего шоумена имел свои преимущества.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о якобы напряженности между руководством Украины и высшим военным командованием. Депутат назвал это "слухами".

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