С ним идут в бой, поднимаются на пьедесталы: Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. С ним идут в бой, сходят на вершины, поднимаются на пьедесталы. Им окутываются возвращающиеся домой из плена. Его цветами подсвечивают культурные достопримечательности и здания по всему миру.

О том, как сине-желтое знамя стало брендом Украины в мире – в сюжете ТСН.

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Наш сине-желтый флаг всюду, где мы, и те, кто с нами. Символу с длинной историей, многими попытками запретов, но в конце концов признанием всего мира. Во время борьбы за независимость сине-желтое знамя неоднократно сопровождало украинцев. И сейчас украинские защитники идут с ним в бой и первыми возвращают его в освобожденные города и села.

Украинский флаг – всюду. Ибо ныне – это не только государственный символ, где желтый означает пшеничные поля, а синий – небо над ними. Теперь это еще и символ непокорности, храбрости и борьбы за независимость для всего мира.

"Враги Украины задают вопрос о том, что нас нет, и нас надо любым способом уничтожить. И поэтому маркеры, которые демонстрируют украинскость, а один из ключевых — это флаг, вызывают у них такую ярость и ненависть", — говорит Олекса Руденко, специалист по геральдике и вексилологии.

С самого начала полномасштабного вторжения мировые звезды начали публиковать в соцсетях фото с украинским флагом. С сине-желтым флагом на сцену выходят артисты. Его цветами подсвечиваются самые известные здания по всему миру: Эйфелева башня, Европарламент, Бранденбургские ворота и другие известные здания. Иностранцы вывешивают украинские флаги на своих балконах и разворачивают наши флаги на площадях своих городов. Так мир поддерживает Украину и показывает свою солидарность.

В сине-желтом цвете в этом году, хоть и не в Украине, но от ее имени состоялся и песенный конкурс Евровидения. Город Ливерпуль, который его принимал, отовсюду заполонили сине-желтые цвета. Украинский флаг был на домах, магазинах, кафе, лицах людей и платьях ведущих.

Проукраинские акции протеста в Берлине

Всемирную ведомость, восхищение и любовь сине-желтый флаг получил одновременно и благодаря, и вопреки. Вопреки тем, кто до сих пор намерен нас покорить, убить и уничтожить. Но благодаря тем, кто не дает российским оккупантам это сделать. И каждый день борется под украинским флагом за то, чтобы он вернулся в каждый пока оккупированный населенный пункт.

Ранее сообщалось, ждать ли украинцам дополнительного выходного в День Независимости Украины.

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