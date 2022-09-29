С ними нужно заканчивать: защитники Николаевской области требуют немедленной декоммунизации в городе

36 памятников, досок и бюстов, прославляющих советский режим, и все это в городе-герое, который ежедневно переживает российские ракетные обстрелы, — в Николаеве.

Защитники Николаева убеждают, что такого не должно быть в городе, который они защищают и который сейчас держит Южный фронт.

Детальнее об этом рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Последствия российских обстрелов в Николаеве ликвидируют в считанные часы – на месте каждого прилета здесь сразу появляются коммунальщики, чтобы было чисто даже там, где все развалено. Между патриотическими билбордами, рядом с разбитой ракетой гостиницей, торчит огромный памятник...буденовцу. Именно здесь назначает встречу николаевец Илья. Он военный и сейчас почти не живет в родном городе.

Илья по образованию историк, учился в николаевской могилянке, которую оккупанты, кстати, тоже разбили ракетами. Боец убежден, что таких памятников в родном городе не должно быть.

"С ними надо заканчивать, как нужно заканчивать с эпохой постправды, когда мы черное называем белым. Абсолютно враждебный украинскому государству элемент, помним, чем они занимались в 1917 году", — говорит он.

Этот монумент, а вместе с ним еще 25 барельефов и бюстов попадают под закон о декоммунизации, но стоят. Существование этого памятника оправдывают тем, что якобы он чествует память павших правоохранителей.

Рабочая версия была буденовец, он так и назывался, по шапке буденовке, это не милицейский образ, образ буденовца, красноармейца, уничтожавшего украинскую государственность. Но актуально ли сносить "буденовца" сейчас?

"А когда придет время? Идеального времени никогда не будет. Давайте тогда уважать всех палачей, всех убийц прародителей, потому что они на памятниках были или барельефах", — возмущается Илья.



Центральная улица Николаева. На барельефе еще один одиозный персонаж — Григорий Потемкин, который якобы основал город, возмущается Алексей. Сам он не из Николаева, но воюет здесь. До полномасштабного вторжения активно занимался декоммунизацией, потому что убежден, что от колониального наследия нужно избавиться.

"Это самый старый город, который упоминается в письменных источниках, какое отношение грицько нечесаный имеет к городу Николаев, а именно к его основанию, если это место было за 1000 лет до его рождения. Здесь всегда жили люди, это часть придуманной истории, которую начала творить императрица Екатерина", — отмечает Алексей.

На улице Шевченко есть барельеф, но не украинскому кобзарю, а Александру Сергеевичу Пушкину. Мемориальная доска сообщает – когда-то на этом месте стоял дом и здесь Пушкину поменяли лошадей. Алексей убеждает, это даже унизительно – чествовать такое событие.

В то же время, некоторые местные против сноса памятника Пушкину. Говорят, что большая угроза городу не от него, а от коллаборантов. Между тем, Алексей обещает, если в ближайшее время "советские и имперские памятники" не уберут местные власти, придется отвлечься от обороны военным и заняться декоммунизацией собственноручно.

Также читайте В прифронтовом Славянске памятник Ленину продали за 700 тысяч

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 218-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: