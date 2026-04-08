"От ног ничего не осталось": история медика, которая стала живой мишенью для оккупантов
В Днепре спасают медсестру из Лимана, которая потеряла обе ноги из-за атаки дрона. Женщина лечила соседей в подвалах под обстрелами и отказывалась эвакуироваться.
Светлана из Лимана Донецкой области всю жизнь работала медсестрой. Во время полномасштабной войны она лечила людей прямо в подвалах под непрерывными обстрелами, пока сама не стала целью вражеского дрона. Теперь в реанимации Днепра женщина заново учится жить без ног, но больше всего переживает не за себя, а за тех, кого оставила дома.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.
В каком состоянии раненая медсестра
Светлана только что перенесла вторую сложную операцию. На культи ампутированных ног врачи наложили специальные ВАК-аппараты — это современная технология, позволяющая ранам заживать быстрее с помощью отрицательного давления. Ее состояние стабилизировали, хотя травмы были критическими: кроме потерянных конечностей, осколок попал в шею.
«Там не было выхода. От ног ничего не осталось. На рентгеновских снимках мы видели просто разбитые кости и куски тела. Женщина потеряла более трех с половиной литра крови, мы делали массивное переливание», — говорит врач.
Российский дрон атаковал женщину
В тот день Светлана собиралась вместе с соседями печь хлеб в подвале — это был единственный способ прокормиться в городе, где нет никаких коммуникаций. Вражеский дрон она увидела за мгновение до взрыва.
«Иду, а он как раз напротив каштана висел. Я начала как бы бежать назад, а оно начало на меня и просто ударило по ногам. И все. Я упала, села, потеряла сознание на какое-то время. Я потом уже осознала, что я до сих пор все же жива», — вспоминает женщина.
Как спасали женщину
В Лимане уже давно не работают больницы и не ездят «скорые». Покалеченную Светлану соседи перевязали подручными средствами и везли к военным на обычной садовой тачке. Только благодаря бойцам, которые оперативно доставили ее в стабпункт, медик выжила.
Даже сейчас, на больничной койке, Светлана плачет не из-за боли, а из-за разлуки с теми, кому помогала.
«Я очень переживаю. Остались мои две кошки любимые, два человека любимых. И соседи, которых я лечила. Они так плакали, когда меня вывозили — это ужас! Я помогала как медсестра все время. Они во мне нуждались, потому что другого выхода нет», — говорит она.
Женщине предложили работу в Днепре
Впереди у Светланы долгий путь реабилитации и протезирования. Однако врачи уверены: ее внутренняя сила поможет встать на ноги. Более того, медики Днепра настолько поражены преданностью коллеги, что уже предложили ей работу после выздоровления.
Поэтому Светлана сможет и в дальнейшем заниматься делом всей своей жизни — спасать людей.
