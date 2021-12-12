С обезьянами и экзотическими насекомыми: как "Мир наизнанку" отмечает одиннадцатый день рождения в Эквадоре

С обезьянами и экзотическими насекомыми: как "Мир наизнанку" отмечает одиннадцатый день рождения в Эквадоре

С начала съемок команда побывала в 16 странах мира, в каждой из которых жила от трех до семи месяцев.

Передача о нетуристических местах планеты "Мир наизнанку" отмечает одиннадцатый день рождения. Вместо праздничного стола и подарков, у съемочной команды – леса Амазонии с экзотическими насекомыми и погонями за обезьянами.

Об этом 11 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.

Ведущий Дмитрий Комаров вместе с операторами Александром Дмитриевым и Александром Шиловым отмечают одиннадцатилетие передачи в Эквадоре.

Всего с начала съемок команда побывала в 16 странах мира, в каждой из которых жила от трех до семи месяцев, чтобы узнать местные особенности.

Первую передачу сняли в Камбодже. Дальше были самолеты, лодки, скот и интересные знакомства, а еще — любовь, которую так ждали зрители. Дима долго был в холостяках, но в конце концов женился на одной из самых красивых украинок — "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

Когда Дмитрий возвращается из долгих путешествий, то проводит время с супругой и семьей. У телеведущего, в частности, есть брат и сестра-близнецы. Впрочем, отдыхает команда "Мира Навыворот" недолго: после одного путешествия сразу планируют следующее.

Подробнее о том, как празднуют 11-ю годовщину передачи ребята-экстремалы и с чего все начиналось, – смотрите в сюжете:

"Мир наизнанку" отмечает одиннадцатый день рождения

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