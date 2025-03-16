"С одной стороны дождь, с другой – солнце": метеоролог назвала место, где погода в Украине непредсказуема

В Украине есть места, где погода непредсказуема и ее сложно прогнозировать.

Об этом в интервью "Говорит Суханов" рассказала Наталья Голеня, метеорологиня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

"Нет, я не думаю что такие места есть (где погода непредсказуемая – ред.) Возможно, в горных районах, там погодные условия довольно сложно спрогнозировать. Ибо с одной стороны горы может идти дождь, а с другой стороны горы светить солнце одновременно”, – говорит метеоролог.

В то же время, по ее словам, по равнинной территории страны все довольно прогнозируемо.

Наталья Голеня/Скриншот по видео

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