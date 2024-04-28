С одной стороны – фронт российский, с другой – демографический: что происходит в сервисных центрах за границей

С 23 апреля без предупреждения консульства прекратили оказывать услуги гражданам Украины призывного возраста. В МИДе объяснили это принятием закона о мобилизации, который предусматривает, что такие мужчины должны обновить свои данные в ТЦК, ведь не секрет: за границей сейчас и немало тех, кто от мобилизации просто скрылся.

Об этом говорится в сюжете журналистки ТСН Оксаны Радионовой.

Она спросила правоведов о законности такого хода дипломатов, ведь закон о мобилизации начнет действовать только с 18 мая.

"Чего мой муж должен б**** служить! Отдай документы и иди в Украину ты служи", – жалуются за границей, в Варшаве.

"Это Варашва. Сервисный центр ГП Документ. Толпа вокруг – украинцы. Все пришли за документами", – объясняет журналистка.

"Я не выйду отсюда, пока вы не выдадите мне документы. У вас здесь Интернет делает", – говорят здесь.

Выдавать даже готовые паспорта перестали по техническим причинам, пояснили в ГП "Документ".

Одновременно приостановили обслуживать мужчин призывного возраста и дипучреждения. Выдавали только удостоверение личности для возвращения в Украину.

"До 18 мая еще 22 дня. Тогда начнет действовать закон о мобилизации. По которому все мужчины призывного возраста, где бы они ни были, должны стать на военный учет. Но МИД приостановил предоставление консульских услуг мужчинам с 18 до 60 лет уже на этой неделе. Министр сослался на справедливость", – рассказывает корреспондентка.

"Муж призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", — говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Народная депутат Марьяна Безугла высказалась еще более принципиально: "Если не видите себя украинцем — то сдавайте паспорт".

Мы показали видео с очередями по паспортам в Варшаве бойцам на нуле. Командир, который просил скрыть лицо не из-за его позиции, а безопасности, потому что разведчик, ответил: "Они выбрали свой путь. Вот и все! Я бы их не хотел видеть здесь".

Решение действительно продиктовано запросом на справедливость внутри страны. Но, как говорят юристы-международники, оно нарушает международные нормы, а главное вряд ли является действенным инструментом для возвращения украинцев

"Мобилизационный процесс это не ускорит, они перейдут на нелегальный образ жизни", – говорит Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

"То, что происходит, это маленький раскол у людей — это правда. Потому что люди одно говорят в украине — другое в польше будет ли это способствовать возвращению: я считаю, что нет", — говорит директор компании в Варшаве Николай Семеняка.

"Николай много лет живет в Варшаве. Говорит, что такое решение может запустить необратимый миграционный процесс. По данным Евростата, по состоянию на январь в странах Евросоюза механизмом временной защиты пользуется более 4,2 млн украинцев. Больше всего наших в Германии, Польше и Чехии. Есть те, кто уехал после 22 года, и те, кто живет за границей десятилетиями и европа заинтересована в их ассимиляции", – рассказывает журналистка ТСН.

"Каждая страна борется за ресурс, за людей, каждая страна тоже оценивает. Я считаю, что Польша заинтересована в том, чтобы украинцы залились в Польше, потому что лучше работать с украинцами, чем с индусами", – отмечает Николай Семеняка.

Из миллиона 127 тысяч официально работающих иностранцев в Польше 759 тысяч – украинцы. По заявлению министра обороны Польши о депортации военнообязанных, у которых выйдет срок пребывания в стране. Прозвучал комментарий от главы министра внутренних дел. Мол, Варшава уже готовит изменения к закону, позволяющему украинцам оставаться в стране.

В ЕС проживает около 860 тысяч взрослых мужчин-украинцев. И даже если их паспорта станут недействительными – массово никого не депортируют объясняет юрист международник.

"Германия, которая заинтересована в рабочих из Украины, она может принять другое решение, и у них есть механизмы. Это так называемый серый паспорт, который будет давать право на легальное пребывание в Германии", – говорит юрист-международник Роман Еделев.

А в пятницу, когда бурная реакция на решение МИД начала стихать, стало известно, что заказанные до 25 апреля паспорта в ГП "Документ" отдадут, как только устранят неисправности в системе. Но на будущее говорят, ссылаясь на новое постановление Кабмина, заявки могут принимать и за границей, но будут выдавать паспорта только в Украине. Правда, предусмотрели исключения, в том числе для лиц с инвалидностью.

"Перед государством возник непростой вызов. Она должна обеспечить и обороноспособность, и экономическую устойчивость. Действовать радикально вроде бы и во времени, но приходится выбирать между двух зол. С одной стороны фронт русский с другой, демографический. Обижаться, хлопать дверью перед своими гражданами – это будет на руку только нашим недругам.

Напомним, накануне в МВД Польши сделали громкое заявление. А в Германии мужчин из Украины не будут лишать статуса беженцев.

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