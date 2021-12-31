С оглядкой на "Омикрон": Как в Нью-Йорке и Берлине готовятся к новогодним празднованиям

С оглядкой на "Омикрон": Как в Нью-Йорке и Берлине готовятся к новогодним празднованиям

В столице Германии карантинные ограничения строже, чем в крупнейшем городе США.

После того, как 2022 год наступит в Украине, его будут встречать в других, более западных европейских странах и за океаном. В этом году карантинные ограничения для празднований из-за пандемии COVID-19 не так строги, но распространение штамма "Омикрон" заставляет и американцев, и немцев быть осмотрительными.

О том, как готовятся к празднованию в Нью-Йорке и Берлине, идет речь в сюжете ТСН.

Самый большой американский город Нью-Йорк еще только готовится встретить грядущий год с размахом. Обычно празднования здесь проходят на Таймс-сквер.

В прошлом году в "сердце Нью-Йорка" допускали людей только по специальным приглашениям. Доступ в этом году открыт, но с ограничениями. Детей до 5 лет не пускают. Взрослые должны предоставить подтверждение о полной вакцинации или свежий ПЦР-тест. Маски – не новогодние, а медицинские – обязательны для всех.

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Количество людей, которых допустят на площадь, будет ограниченным. Желающим необходимо будет прийти сюда до 15 часов, то есть за 9 часов до Нового года и все это время оставаться на площади. То есть выйти можно будет, а вернуться – разве что в новом году.

Такие ограничения — из-за распространения штамма "Омикрон", который, как здесь говорят, хоть и менее смертоносный, но более заразный.

Но даже при всех этих сложностях, ожиданиях и ограничениях, желающих встретить Новый год в центре Нью-Йорка будет достаточно. Здесь вернулись к жизни мюзиклы, театры, приехали туристы.

За минуту до Нового года по флагштоку начнет спускаться хрустальный шар, чтобы ровно в ноль часов достичь нижней точки. Этой традиции уже 115 лет. После этого на присутствующих полетит более тонны конфетти и начнется пиротехническое шоу.

Это и будет тот момент настоящего безумия, детской радости, единения, ради которого люди готовы постоять 9 часов на площади.

Между тем, в Берлине совсем не новогодняя погода — более +10 градусов и дождь. Елок украшенных нет, поскольку их уже выбросили на свалку. Елки здесь украшают на Рождество, которое уже в Германии отпраздновали.

Несмотря на то, что власти запретили продажу пиротехники, без которой немцы не представляют себе празднования Нового года, немцы все же где-то их находят, и в городе слышны праздничные "бахканья".

Традиционный новогодний концерт у Бранденбургских ворот в этом году будет только транслироваться по телевизору, состоится без публики и без фейерверка.

В столице Германии закрыты ночные клубы и бары. Чтобы получить место за столом в ресторане даже трижды вакцинированным, необходимо сделать свежий ПЦР-тест.

Следующий год в Германии должен пройти в борьбе с пандемией. Об этом сказал в новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц. Кстати, в своей речи он упомянул также об Украине, заметив, что неприкосновенность границ - даже не обсуждается.

Как в США и Германии готовятся встречать грядущий год | Новости мира

Авторы: Наталья Фибриг и Ольга Кошеленко

Напомним, в 12:00 31 декабря по киевскому времени на планете Земля наступил Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть территории Кирибати в Полинезии.

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