Хозяйка зимой писала официальное обращение в сельсовет, чтобы забрали танк, но приехали, как только вспахали землю.

В Киевской области, в Большой Дымерке, многодетная семья уже второй раз засадила огород вокруг разбитого российского танка. Что его до сих пор не забрали из огорода, хозяева уже и не сильно переживают, потому что российский металлолом "помогает" отстраивать разрушенный россиянами же их дом, говорится в ТСН.

В этом году семья, чтобы танк на огороде меньше мозолил глаза, решила обсеять его подсолнечником. “Там Иванна хочет посадить цветы и там цветы, а здесь два ряда капусты. "Капуста будет обязательно, потому что этот танк в капусте был, нужно не нарушать традицию”, — говорит хозяйка.

Разбитый российский танк на своем огороде – семья Семиногов увидела, когда вернулась домой после деоккупации села. Тогда они не дождались, когда его наконец-то уберут и засадили огород. Ехать по покопанному – грех на душу уже никто не взял.

Иностранные волонтеры предложили разрисовывать детали танка. Их стали продавать на аукционах, а денежные средства отдавать на ВСУ. Помочь уже творческим детям откликнулись в Национальном художественном музее, потому что вдобавок к танку на огороде, у многодетной семьи оккупанты оставили руину вместо дома.

Художественный музей призвал художников предоставить свои работы для аукциона, чтобы собрать на строительные материалы. В общей сложности музей собрал на новый дом для семьи Семиногов 260 тысяч гривен. Директор музея позвали в Большую Дымерку, чтобы показать на что уже пошли средства.

На месте разрушенного дома красуются новые стены. Главный вопрос сейчас, – где взять средства на крышу. Стройматериалы, вздыхает хозяйка, ежедневно дорожают. “Мы принимали акт повреждения имущества по магазинам. Никто на это не обращает внимания, совсем”, — говорят люди.

В будущей комнате старшего сына окно выходит на огород, из него хорошо виден русский танк. Они хотели его немного собрать вместе. Нанимали кран, чтобы башню положить на корпус, но трос порвался. Хозяйка зимой писала официальное обращение в сельсовет, чтобы забрали танк из огорода. Забрать приехали, как только вспахали землю. "Было запахано и снова не забрали". – рассказывает семья.

Договорились, что за танком приедут осенью, когда соберут уже второй урожай. Сейчас российский панцирник догнивает в украинском черноземе и стал местным символом нашей будущей победы.

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