С отдельным туалетом, душем и стиральной машинкой: в киевской многоэтажке владелец сделал из одной квартиры три

С отдельным туалетом, душем и стиральной машинкой: в киевской многоэтажке владелец сделал из одной квартиры три

Женщина, живущая под таким хостелом, уже два года борется с горе-владельцем, однако безрезультатно.

В киевской многоэтажке владелец сделал из одной квартиры три – с отдельным туалетом, душем и стиральной машинкой. И начал использовать эти переделанные комнаты как отдельные смарт-квартиры. По проекту дома такие манипуляции запрещены.

Женщина, живущая под таким хостелом, уже два года борется с горе-владельцем, однако безрезультатно.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку 1+1" за 26 января.

Несколько лет назад семья Лилии приобрела новую трехкомнатную квартиру прямо под квартирой горе-соседа.

К комнатам-квартирам протянуты дополнительные трубы от основного санузла. А Лилия живет прямо под такой трансформацией.

"Коммуникации на той стороне квартиры, и просто идет развязка через всю мою квартиру — воды, канализации, трубы... Потому что прямого слива нет, нужно как-то эти стоки откачивать", — говорит она.

Из-за этого соседка боится за свое имущество и даже жизнь.

"В случае затопления электричество просто выбьет, может быть пожар. Это многоквартирный дом. Здесь много детей", — добавляет Лилия.

Уже два года женщина пытается бороться с горе-владельцем, убежденным, что поскольку это его квартира, он может делать все, что считает нужным.

Лилия показала "Сніданку" письма в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины. Именно этот орган должен фиксировать неправомерные перепланировки и бороться с ними. Это и без разрешения снесены несущие стены или дополнительно созданные санузлы, которых, по проекту дома, быть не может. Однако на многочисленные обращения женщины – реакция сомнительная: элементарные отписки и затягивание времени. Результата нет.

Запрос "Сніданку" комментировать отказались.

Обращалась Лилия и в ЖЭК. Полтора года назад его представители даже составили акт, требующий срочного демонтажа дополнительных труб. Однако дальше письменного ответа дело не пошло.

"Когда я общалась с ЖЭКом и спрашивала, почему не выполняется ваш акт, ваше предписание на демонтаж, они назвали это просто спором между соседями", — говорит женщина.

Балансодержатель тоже постоянно ищет отговорки.

И так по кругу история длится уже десятки месяцев. Лилия в отчаянии, ведь такая жизнь приравнивается к пороховой бочке.

"Эта безответственность уже перешла все границы. Это уже просто как крик души, наверное. Полный беспредел. У владельца есть своя позиция, но я тоже хочу защитить свое имущество. И считаю, что я имею право проживать в надлежащих условиях", — отмечает женщина.

Адвокат Ирина Стародуб говорит, что Лилия сделала все правильно. И то, что органы не реагируют, ее просто по-человечески возмущает.

"Наши дальнейшие действия — это только обращение с иском, заявлением в суд. И в судебном порядке мы будем подавать ходатайство, чтобы все-таки обязать ГАСИ через суд предоставить нам вывод, поскольку без такого вывода мы не сможем в полном объеме вынести свою правовую позицию", — говорит адвокат.

И адвокат, и Лилия верят, что хотя бы огласка поможет разобраться в этой запутанной квартирной истории и выиграть суд.

Одна квартира превратилась сразу в три: разрешены ли такие манипуляции

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