С парада — под венец: в центре Киева ветеран АТО сделал любимой предложение (видео)

Людмила приехала на парад из Винницкой области и понятия не имела, что здесь ее ждет.

В центре Киева ветеран АТО сделал любимой предложение. Произошло это на самом Майдане Незалежности, где через несколько минут после этого он собирался идти маршем в колонне ветеранов.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 25 августа.

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Его девушка Людмила приехала на парад из Винницкой области и понятия не имела, что здесь ее ждет. Но только колонна выстроилась, как Валерий сделал шаг вперед и на глазах у своих побратимов сделал предложение.

Вместе пара уже шесть лет. Хотя и познакомились еще до войны, но долгое время просто дружили. В 2014-м году Валерий ушел на фронт добровольцем. Через год демобилизовался. И после всего, что там пережил, говорит — именно Людмила помогла вернуться ему к гражданской жизни.

"Решил, что за шесть лет, которые она этого ждет, сегодня как раз такая дата: 30 лет Независимости и побратимы мои, это 120 человек батальон. Ну думаю, это будет так надежнее, чтобы именно перед ними, перед строем, перед своими побратимами попросить сердце и руку своей любимой ", — рассказал Валерий.

"Как говорят, бабочки в животе. Это, наверное, оно и есть", — говорит растрогана Людмила.

Напомним, во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике один из военных сделал предложение своей девушке, которая оказалась его коллегой. Девушка ответила любимому "да", а очевидцы поддержали радостное для молодой пары событие аплодисментами.

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