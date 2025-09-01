С Парубием судились медсестра, Добкин и беглый Рабинович: что известно о конфликтах

На Андрея Парубия подавали судебные иски около 40 раз / © ТСН

На убитого киллером во Львове бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия за последние 11 лет, начиная с 2014, подавали судебные иски несколько десятков раз — около 50.

В 40 из этих дел Парубий был указан как ответчик — такие данные указаны на официальном государственном портале «Судебная власть Украины».

Все иски, без исключения, касались профессиональной деятельности Парубия, а среди истцов были как медийные персоны, так и, например, обычная киевская пенсионерка с активной политической позицией.

Как отмечается на портале «Судебная власть Украины», зимой 2017 года с Парубием пытался судиться бывший народный депутат Вадим Рабинович, который сейчас находится в розыске. Как отмечено в «Судебной власти Украины», предметом иска тогда была попытка признать определенные действия Парубия противозаконными и обязать совершить действия. Но тогда иск был возвращен заявителю.

С Парубием пытался судиться, например, и бывший нардеп Вадим Рабинович. Скриншот со страницы «Судебной власти Украины».

В июле 2017 года в суд с претензиями к Парубию обратился в суд в то время народный депутат Михаил Добкин. Суд решил вернуть иск Добкину, но отметил, что тот может обращаться еще, если будет считать это необходимым. Как известно, Добкин судился с Парубием, а предметом иска было «признание противоправным бездействия и обязательство совершить определенные действия». Также известно, что именно в июле 2017 года Печерский суд арестовал Добкина, потому как правоохранители увидели в его действиях признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью свыше 220 млн грн.

Подавал иск на Парубия и бывший нардеп-радикал Виктор Вовк. Как известно из открытых источников, предметом иска было неназначение руководителя Аппарата Верховной Рады. В начале 2020 г. в открытии производства судом было отказано.

Кроме того, как отмечается в этом государственном ресурсе, на Парубия несколько раз подавала в суд киевская пенсионерка Вера Григорьевна Иванова.

В комментарии для ТСН.ua Вера Иванова отметила, что она — работающая пенсионерка и сейчас является младшей медсестрой в одном из известных лечебных заведений и «борется за то, чтобы Украина была правовым государством». Время от времени Вера Иванова подает в суд на известных политиков, когда усматривает в их действиях незаконное.

Один из ее исков дошел даже до Кассационного суда. В нем Вера Иванова просила суд признать сожжение шин и использование оружия на Майдане Независимости в 2014 году незаконными (как известно, Парубий был комендантом Майдана, поэтому Вера Иванова отметила его в качестве ответчика). Кроме того, Вера Иванова судилась с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко. По мнению Ивановой, Тимошенко требовала устранить президента Украины неконституционным способом. Кассационный гражданский суд Верховного суда отказал пенсионерке в удовлетворении жалобы.

Убийство Андрея Парубия: что известно

В субботу, 30 августа, около 12:00 во Львове Андрея Парубия застрелил в то время неизвестный, одетый как курьер службы Glovo.

Нападающий был в черном шлеме с желтыми разводами и приехал на место преступления на электровелосипеде. По предварительной информации, он приезжал под дом №47 на улице Ефремова. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.

Во Львове был введен план-перехват «Сирена».

Подруга семьи Андрея Парубия, львовская волонтер Наталия Шелестак в комментарии для ТСН.ua рассказала, что Андрей Парубий направлялся в спортивный зал, но этот выход из дома для него оказался последним в жизни.

Через полтора суток после убийства Парубия правоохранители отчитались, что задержан подозреваемый. Речь идет о 52-летнем львовянине, который не имел постоянного места работы, но и курьером службы доставки он не работал. Сейчас следователи выясняют мотивы убийства.

По словам однопартийцев Парубия, похороны состоится завтра во Львове.

«В 12:00 в Соборе святого Юра начнутся похороны. Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок возле Ратуши состоится общегородская церемония прощания. Похоронят Андрея на Лычаковском кладбище», — сообщила парламентарий Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось о том, какая из версий следствия убийства Парубия наиболее вероятна. Правоохранители не исключают, что причастными могут оказаться российские спецслужбы.