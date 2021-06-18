С пистолетом и гранатами: в Днепре ночью двое мужчин разбрасывали "коктейли Молотова"

Мужчины напали на кафе и магазин.
Поджигателей, которые пытались уничтожить кафе и магазин, задержали в Днепре.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 18 июня.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на проспекте Поля в Днепре ночью неизвестные бросили в помещение бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Сразу после этого скрылись.
В кафе возникло задымление, но пожара не было.
После нападения еще на соседнюю лавку полиции удалось поймать поджигателей. Это трое жителей соседнего города Каменское, которым 19 и 20 лет. В них нашли пистолет, гранаты и чертежи со схемами, где расположены помещения.
Почему они пытались сжечь кафе и магазин, задержанные не объясняют и отказываются давать показания.
Полиция рассматривает немало версий. В частности, месть или попытка заставить владельцев продать имущество.
Поджигателям грозит до 10 лет за решеткой.
Напомним, в Днепре, мужчина, которому выключили газ для приготовления пищи, разжег в квартире костер.