С пистолетом и гранатами: в Днепре ночью двое мужчин разбрасывали "коктейли Молотова"

Мужчины напали на кафе и магазин.

Поджигателей, которые пытались уничтожить кафе и магазин, задержали в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 18 июня.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на проспекте Поля в Днепре ночью неизвестные бросили в помещение бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Сразу после этого скрылись.

В кафе возникло задымление, но пожара не было.

После нападения еще на соседнюю лавку полиции удалось поймать поджигателей. Это трое жителей соседнего города Каменское, которым 19 и 20 лет. В них нашли пистолет, гранаты и чертежи со схемами, где расположены помещения.

Почему они пытались сжечь кафе и магазин, задержанные не объясняют и отказываются давать показания.

Полиция рассматривает немало версий. В частности, месть или попытка заставить владельцев продать имущество.

Поджигателям грозит до 10 лет за решеткой.

Новости Украины: задержали поджигателей, которые пытались уничтожить кафе и магазин в Днепре

Напомним, в Днепре, мужчина, которому выключили газ для приготовления пищи, разжег в квартире костер.

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