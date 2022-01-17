С пуповиной и в грязных пеленках: в Киеве в "окно жизни" подбросили новорожденную девочку

Врачи обращаются к женщинам в сложных жизненных условиях — сохранить жизнь и не бросать малышей на произвол судьбы на мусорниках или в заброшенных зданиях.
В Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках. Предварительно, ребенок здоров.
Об "окне жизни", которое всегда открыто для новорожденных — 17 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Девочка – 55 сантиметров роста, весит три килограмма 850 граммов. Ей еще нет и суток.
Заведующая интенсивной терапией Елена Тетерина рассказывает, что девочку держат в интенсивной терапии на всякий случай, потому что неизвестно, где ее родила женщина, которая сегодня утром положила младенца в "окно жизни".
"Она была в старых, грязных пеленках и даже не была отсоединена от плаценты", – говорит она.
Врачи пока называют ребенка Юлей — так зовут и медсестру, которая кормит младенца.
Юля проведет в Киевском центре перинатальной и репродуктивной медицины несколько дней.
Этот ребенок уже пятый, которого положили в это "окно жизни" за последние три года. Как показывает статистика, роженицы за этими малышами в роддом не возвращаются.
Директор Центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский убежден: "окно жизни" — это лучший выход, если у женщины нет возможности оставить ребенка с собой.
Напомним:
На Закарпатье женщина позвонила в "скорую" и сообщила, что нашла новорожденного ребенка в мусорке. Прибывшие по вызову медики и полиция заметили, что женщина нервничает, а в показаниях путается. В конце концов призналась — историю придумала, чтобы скрыть беременность 16-летней дочери, потому что боялась осуждения соседей.
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