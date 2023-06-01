"С ребенком побежала первая в поликлинику": соседка семьи, где произошла трагедия, рассказала о моменте ракетного удара (фото)

34-летняя женщина погибла в результате ракетного удара, когда пыталась с ребенком и мужем попасть в укрытие.

Жительница многоэтажки в Деснянском районе Киева, рядом с которой ночью 1 июня погибла женщина и двое детей в результате ракетного удара, рассказала о моменте взрыва.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места события.

По словам женщины, которая не хочет разглашать свое имя, она живет в одном подъезде с семьей, где произошла трагедия. В результате ракетного удара погибла женщина, у нее остались ребенок и муж.

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Местная жительница утверждает, что раньше ближайшее укрытие в поликлинике было открыто. По ее словам, несколько дней назад во время очередной российской атаки она спускалась туда со своим внуком. Женщина отметила, что это было днем.

"Мы ходили. Я с внуком ходила туда три дня назад, когда это было днем (обстрелы — ред.). Мы из песочницы едва успели сюда к подъезду и вернулись бегом назад, было открыто (укрытие — ред.). А сегодня говорила с мужчиной, у которого погибла жена. И она с ребенком побежала первая в поликлинику, стучали в дверь — дверь была закрыта", — рассказала сайту ТСН.ua женщина.

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Когда оказалось, что укрытие закрыто, мужч погибшей обошел поликлинику, чтобы проверить другие входы в заведение. В этот момент раздался взрыв, говорит местная жительница.

"И он обошел, там несколько входов-выходов есть, и не успели, попало. Ребенок жив, а женщины нет. Было закрыто, они стучали, не открыли.... Про охранника я ничего не знаю. Знаю только мужчину и женщину, они живут над нами", — отметила ТСН.ua женщина.

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

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