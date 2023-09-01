"С Россией будет связано еще много работы": Буданов о том, чем займется ГУР после победы

Буданов предполагает, что через некоторое время в России появятся реваншистские настроения.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, какую концепцию строит ГУР на послевоенный период и чем будет заниматься после войны.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Это будут новые вызовы, новые риски. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что после победы Украины в каком-то видоизмененном виде, все-таки частица от Российской Федерации останется рядом с нами", – говорит руководитель ГУР.

Буданов предполагает, что даже после победы Украины через некоторое время в России появятся реваншистские настроения.

"Поэтому с Россией будет связано еще много работы. Ну, кроме того, в мире всегда найдется чем заняться это и борьба с мировым терроризмом. Проявлением насилия, спасением наших граждан и в принципе влиянием Украины в мире", — подытожил он.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, есть ли смысл мирных переговоров с Россией.

Также он прокомментировал "медленное контрнаступление" и заверил, что украинские войска двигаются вперед.

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