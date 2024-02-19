"С Россией мы будем воевать постоянно": почему иногда лучше отойти от позиций, но сохранить людей — интервью с комбатом Богачуком

Родился для войны и один из тех, кто держит фланг возле Авдеевки. Командир первого стрелкового батальона 59-й ОМБР им. Якова Гандзюка о том, как удержать наступление врага и как далеко могут зайти россияне. Комбат Максим Богачук, настроен идти до конца.

Обо всем этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Людей не хватает

– Как давно ты в армии?

— В армии чуть больше 7 лет. Окончил Винницкий педагогический университет в 2016 году и буквально через месяц после выпуска подписал контракт в этой же бригаде обычным солдатом. Сначала был делопроизводителем штаба, потом служил, захотел стать офицером. Командование не было против. В 2019 году вернулся в бригаду. Уже с началом полномасштабного как-то пошло, что сначала назначили формировать этот батальон, в котором я сейчас. Затем начальником штаба этого батальона стал.

Пока людей не хватает. Мы в постоянном поиске людей. В первую очередь не хватает тем ребятам, сидящим на передовой, потому что в большей степени нет, кем их менять. И потому получается, что тяжелее всего тем ребятам, которые в окопах сидят. В их обязанности входит оборудовать позицию, и это нужно делать постоянно. Даже если нет обстрелов, тебе нужно ее просто расширять, увеличивать траншеи, блиндажи, перекрытые щели, бойницы делать. А когда противник постоянно обстреливает, то там даже времени у ребят не хватает, чтобы просто банально подчистить засыпавшееся. Поэтому им на позиции нужно делать работу за двоих, а то и за троих.

- Как ребята отдыхают?

– Ребята самостоятельно делают места отдыха. В худшем случае это просто в земле вырытая нора, которая обшита там каким-нибудь питателем и тому подобное, чтобы получше сохранять тепло. Там лежат карематы, там лежат спальники, что-то условно подстелено на земле, чтобы не так было холодно.

Там стоит или окопная свеча, или газовый баллон с грелкой, или что-то в этом роде, чтобы плюс-минус поддерживать температуру, комфортную для отдыха.

Поэтому в этих условиях, которые мы имеем… практически на каждой позиции какое-то минимальное место для отдыха есть. Стараемся сделать его.

"Россия привыкла всегда с кем-то воевать"

— Вот мы видим сейчас так называемую Первомайку, село Первомайское. Кажется, там уже ничего нет. Как там его можно держать и почему его нужно держать?

— Если бы не нужно это держать, то не нужно было в 2014 году это все начинать. Мы все чаще начинаем слышать фразу, что надо оставить все как есть, стать по этим границам, которые там вот сейчас нарисовались, скажем так, и тихо мирно жить. Дело ведь не в самой Донецкой области, как там в России заявляют, что им нужна Донецкая область, Луганская, так сказать, и они тогда выполнят свою задачу. Им нужна вся Украина.

Не остановим сегодня их здесь, завтра придут в Днепр, Запорожье. Не остановим там, придут в Винницу, Хмельницкий. Не остановим в Виннице, Хмельницком, придут и заберут Львов, заберут Ужгород, заберут всю территорию Украины. И завтра мы, все ребята, которые здесь, те, кто в гражданской жизни, возьмут в руки автоматы и пойдут воевать с условной Польшей, только под русским флагом. И нас там уже не будут спрашивать, хотим мы или не хотим. У нас очень хороший пример на оккупированном Донбассе, как там ловят всех и в руки автомат, каску, бронежилет, непонятно какого качества, чьего производство, и отправляют первыми в штурмы. Это ведь ни для кого не секрет, как это происходит. И так же будет со всей территорией Украины.

Россия привыкла всегда с кем-то воевать. Если сегодня справится с Украиной, завтра уйдет, продолжит в Грузии или прибалтийских странах, на любой другой территории. Они не остановятся и будут воевать за счет нас. Поэтому нужно сейчас защищать свою землю, чтобы потом кормить свою армию, а не чужую.

"Мы не вернем жизнь людей"

— После того, как начались штурмы на Авдеевку, вам стало легче или труднее?

— В разы стало труднее. Потому что с октября штурм на Авдеевку и начали активно штурмовать именно это направление. Соответственно, стало в разы труднее, чем было раньше. Я переживаю в первую очередь за своих ребят. Авдеевка, Первомайка – это все, скажем так, города на карте, а мы оперируем жизнями людей. Соответственно, я переживаю своих ребят в этих населенных пунктах. Это больше всего переживаю. Я не переживаю за город. Город уничтожат, захватят, удастся, не удастся. Ничего катастрофического в этом нет. Возьмут – мы его все вернем. Мы не вернем жизнь людей наших. За это нужно переживать. Я вообще переживаю за нашу страну. Какой-то город мы отстроим, мы умеем строить. Города мы отстроим. Я волнуюсь за нашу страну, чтобы мы не потеряли страну, а не конкретный какой-то город.

Общество разделилось

— Почему через два года войны у нас до сих пор есть угроза потерять страну? Как это произошло?

— Как раз в начале полномасштабного вторжения я страну не волновался. Тогда страна работала как одно целое. Это был эталон страны, хоть какого общества. Все работали на единственную цель. Никто не рассказывал, кто хороший, кто плохой. Все работали классно. У нас был один враг, мы знали все, что делать. Сейчас мы уже не видим одного врага. У нас сейчас куча врагов. У нас сейчас враг Россия, у нас враг политики, президент, генералы, командиры разных уровней, просто солдаты, говорящие что-то не то, что нужно. Общество – я не говорю за все общество, – но оно начало делиться.

Как показывает наша история, у нас всегда было так. Воевать мы умеем, мы всегда показывали, что умеем воевать. А вот в политическом плане мы никогда не могли добиться того, что нужно. Мы сначала объединяемся, а потом начинаем разделяться. История нам очень хорошо показывает примеры с поляками, с литовцами, с русскими, как мы постоянно – часть туда, часть туда, часть туда. Хотя сначала, как только возникает какая-то угроза, все работают как единое целое. Потом, чем дольше мы условно сражаемся, тем больше у нас появляется врагов. Внутри общества мы сами себе создаем своих врагов.

"Или меня убьют на этой войне, или я доживу до победы"

— Сколько у тебя еще есть потенциал воевать?

– У меня лично потенциала… Я уже из армии, с войны не уйду. Я не прощу себе, что я покинул тяжелое время, покинул своих ребят, покинул товарищей, изменил своей стране, изменил своей родине, изменил своим принципам. Поэтому для себя я буду воевать до последнего. Либо меня убьют на этой войне, либо я доживу до победы. Я приложу максимум от себя, что смогу.

Что касается страны, я не могу сказать, я не уверен. Если мы будем так продолжать и у нас ничего не поменяется в политическом плане, в плане мотивации, в плане агитации страны, не уверен, что надолго хватит. Потому что мы сейчас в большей степени держимся еще на мотивированных людях. Их еще хватает. Многие теряют просто мотивацию. Те, кто был в начале войны мотивирован, сейчас они теряют мотивацию, глядя на то, что делается в тылу. Не то что делается на фронте, а то, что делается в тылу.

Да, к сожалению, есть и потери. Многие ребята просто физически не могут выполнять те задачи, потому что после ранений даже просто здоровье не выдерживает постоянно в окопах, постоянно бегать, постоянно под обстрелами и так далее. Потому люди постоянно выпадают. А на смену им приходят мало и они очень мало мотивированы. Очень мало мотивированных.

"Вся страна должна работать на армию"

- 2024 год. Как можно сейчас мотивировать человека стать военным?

— Ну, во-первых, нужно опять-таки поменять подход к военнослужащим. Вся страна должна работать в армию. Мы воюем не с какой-нибудь маленькой страной за какой-то маленький клочок земли, мы воюем с огромной страной, с огромными ресурсами, с огромным потенциалом. В разы больше нашего. И справиться с этой страной маленьким войском, маленьким привлечением ресурсов в армию мы не сможем.

У нас страна должна стать на военные рельсы. Каждый гражданин страны должен работать в армию. И он должен чувствовать, что работает на армию. А у нас сейчас очень большая часть населения не работает на армию. У нас люди думают, что если я задонатив 100 гривен в месяц, то я работаю на армию. Нет, у нас должны работать заводы на армию, вся промышленность на армию. Мы должны производить все, что нужно армии. Изготовлять, работать. Тогда каждый будет понимать, что он сегодня гражданский, но он делает все, чтобы снабжать армию. Тогда мы сможем выиграть. Это подход властей должен быть. Мы должны стать на военные рельсы, чтобы работать на армию гражданам, обычному гражданскому населению, позволяющим делать, что показывают, что можно делать. Популяция так и будет делать. У меня претензий к гражданскому населению, что они где-то меньше работают, нет. Они работают очень много. Это именно в политическом плане мы должны перейти и совсем по-другому работать.

О сложном участке и потерях

– Сейчас у вас глухая оборона?

— Она больше похожа на глухую оборону, но назвать ее чисто глухой я не могу. То есть мы стараемся где-то проводить свои какие-то локальные маленькие, но контратаки, штурмы, чтобы противник также чувствовал, что мы можем что-нибудь сделать.

— Насколько это сложный участок?

— Очень сложная, потому что во-первых, это городская застройка. Труднее найти противника, потому что, опять же, застройка. Так как мы находимся под самим Донецком, здесь до Донецка около 20 километров, возможно, и ближе, противник очень часто использует все свои средства, пряча их у зданий, за постройками, разные средства выставляет на зданиях, в которых живет гражданское население.

Девятиэтажка, например, в ней живет гражданское население, днем там бегают дети, играют, а сверху на девятом этаже стоит ПТУР. И, опять же, отработать по нему гораздо труднее, найти его гораздо труднее, найти те же артиллерийские установки, технику в городской застройке, в городской застройке гораздо труднее. Поэтому это сложный участок.

— А насколько она сложна в плане, например эвакуации раненых и эвакуации погибших?

— Противник очень много использует дронов разного типа. Это дроны-камикадзе. Уже часто стали применять ночные дроны-камикадзе, что намного труднее стало подъехать по технике туда, куда мы раньше могли подъехать. Противник гораздо чаще и активнее начал применять обычные Mavic. Буквально 2-3 минуты, когда военнослужащий где-то появляется на улице, сразу происходит либо минометный обстрел, либо по технике какой-то обстрел, БМП, танк. Просто сбросы. И в этом плане очень тяжело. С каждым днем наших раненых, наших погибших становится уносить все труднее и труднее.

— В общем, насколько эти потери сейчас критические?

– На любую потерю нужна замена. Сейчас с заменой тяжело. Это не критично. Мы справляемся, находим ресурсы, делаем все для того, чтобы этих потерь было гораздо меньше. Но они, к сожалению, есть. И это влияет на боеспособность. Любая потеря влияет на боеспособность в разном виде. Я не научился с этим справляться. Потому что мы теряем лучших ребят.

О женщинах на войне

— Насколько женщины могут восполнить тот дефицит, который сейчас есть в армии?

– Я, скажем так, не против женщин в армии, но с правильным их применением на правильных должностях. То есть это не значит, что женщина должна брать в руки автомат и идти наравне с мужчиной исполнять обязанности. Я против этого, но есть очень много других обязанностей, которые могут выполнять женщины наравне с мужчинами. Очень часто ее недооценивают, но работа в штабе очень важна. Потому что когда военнослужащий не получает зарплату, не получает справки, не сделают ли ему документы, что он получил ранения, не сделают выплату, это очень важная работа. У нас всегда недооценивают работу именно в штабе. А это очень важная и нужная работа.

Я не говорю, что женщины будут хуже, если дать им в руки автомат и поставить в окоп. Да, физические нагрузки, по физиологии сложилось, что мужчина более устойчив и вынослив. Хотя многие женщины могут дать фору и мужчинам, здесь несомненно, но в большей степени мы приучили своих женщин, что она у нас любима, у нас не так, как в России, — баба. У нас совсем другое отношение к женщинам. Я не хочу, чтобы любая женщина была в окопе и переносила все, что переносят ребята. Это в первую очередь. Мне просто жалко. Это не их задача.

Если бы у нас не хватало мужчин, вопросов нет, нам нужно бы и женщин применять, как пехоту. У нас сейчас, если посмотреть в стране, хватает мужчин. Просто им нужна правильная мотивация, правильная поддержка. Опять же, в мотивацию входит, как в голову убить ему, зачем это нужно, зачем мы здесь. Так и показать ему, что придя в армию, его здесь всем обеспечат. Не дай Бог с ним что-нибудь произойдет, он получит ранение, его не покинут, он не станет ненужным стране, обществу. И вот у нас государство должно этим заняться. А ребята у нас сидят и ждут, когда проедет военкомат, чтобы можно было выйти, пойти прогуляться, пойти в клуб и так далее. К несчастью.

О наболевшем

– А ты легко отвечаешь на вопрос – как ты? Честно отвечаешь?

– У меня всегда все хорошо. Какое бы у меня состояние в душе ни было, как бы тяжело ни было, я никогда… Это мое.

– А что ты отвечаешь на вопрос, когда мы будем в Крыму?

– Когда вы придете и поможете.

– Такой агрессивный ты.

— Такими нас делает война и то общество, которое задает такие вопросы. Если бы они не задавали такие вопросы, а задавали вопрос в первую очередь себе, что я могу сделать для того, чтобы мы зашли в Крым, чтобы наши Вооруженные силы зашли в Крым, тогда, скажем так, военные не были бы такими токсичными и агрессивными. А когда человек не делает ничего и считает, что кто-то должен прийти и сделать, что вооруженные силы очень долго проводят контрнаступление, сколько можно? А чего это я должен помогать? Они же зарплату получают. А что государство не помогает? А почему политики? А где сыновья политиков? А почему они не воюют?

– Ты мог бы быть очень хорошим уклоняющимся.

– Здесь можно все, конечно. А что я потом буду своей дочери рассказывать?

– А что ты потом будешь своей дочке рассказывать?

– Не знаю, что я буду ей рассказывать. Но я уверен, что, возможно, она и не будет спрашивать. Потому что она знает, она видит где я и что я делаю.

О своих девушках

– Сколько лет твоей дочери?

– Десять.

– То есть уже знает?

— Да, знает, и она очень этим гордится. Да, ей очень тяжело. Она постоянно спрашивает, когда приеду. Она постоянно плачет, что ей не хватает. По возможности, стараюсь где-то больше ей уделять хотя бы в телефонном режиме внимания. Но ей тяжело. Ей нужен папа. Но ей нужен папа в нормальной стране, где она будет свободно чувствовать себя, где она не будет волноваться ни за что. У меня, к сожалению, умерла старшая сестренка. И осталось пятеро… отца нет, и осталось пятеро девочек. Поэтому у меня не один ребенок, у меня пятеро. Четверо девочек – сестры и одна моя, но они все мои.

В первую очередь я обязан перед ними. Я должен сделать то общество, страну, в которой им будет комфортно жить. Я должен сейчас сделать. В 2014 году большая ошибка того, что мы не только в политическом плане, но и в национальном, не сделали того, чтобы завершить эту войну. И сейчас ребята, девушки, которым по 18-19, тогда было по 8-9-10 лет, они сейчас воюют здесь вместе с нами. Я не хочу, чтобы мои дети дожили до того момента, когда у них станет выбор идти в армию.

У меня сейчас одна из племянниц в 10-м классе, она уже хочет стать военной. Она хочет быть военной. Я не отказываю ее, я поддерживаю какие-либо их желания. Хочешь – пожалуйста, я тебе помогу. Но пусть она будет военной в мирной стране. Пусть она строит мирную армию, готовится к следующей войне. Потому что, если мы не будем готовиться к войне, то мы будем воевать. Это показывает, опять же, наш нынешний опыт. Если ты не готовишься к войне, то на тебя обязательно кто-нибудь нападет. Я хочу, чтобы она строила классную украинскую армию, но в мирное время.

– Скажи, а как зовут твоих пятерых девушек?

- Валя. Это самая маленькая. Дали Вероника. Это моя, непосредственно моя. Хотя, повторюсь, все они мои. Иванка, Даша и Анжелика. Анжелика самая старшая. Я назвал по старшинству. Все мои девки.

– Почему ты учишь в первую очередь своих девушек? Что ты им рассказываешь из того, что для тебя самое главное, чтобы воспитать украинцев?

— В первую очередь, смотреть на себя, на свою работу, не смотреть на кого-то. Кто лучше, кто хуже. Ты отвечаешь за себя, делаешь свою работу. Ты должен прежде всего задавать себе вопрос, что могу сделать для себя, чтобы жить лучше, что я могу сделать для страны, чтобы жить лучше.

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Хотел быть учителем

— А ты должен быть каким-нибудь учителем?

— Учителем истории.

– Решил писать?

— Даже творить. Не просто писать, а творить эту историю. Если мы сейчас не будем творить и делать эту историю, тогда эту историю запишут для нас.

— А ты учебник напишешь или поленишься?

— Бывают у меня такие мысли по поводу учебника, но не уверен, хватит ли у меня сил для него. Я уже, наверное, за эти семь лет в армии больше стал военным, чем историком. Я могу, если кто-нибудь захочет написать, рассказать все, как есть, без всяких придумываний и превознесений. Лучше рассказать ту правду, которая она действительно, чем рассказывать, что все у нас идеально, все классно и когда-то мы напишем, что мы так классно и легко выиграли в этой войне. Когда-то я надеюсь, что напишут, что мы выиграли в этой войне и мы будем все для этого делать, но я надеюсь, что напишут правду, но не так, как очень часто у нас любят писать.

Каким будет окончание войны

– Как мы побеждаем или как мы проигрываем?

– Как мы побеждаем. Вот как раз большинство источников, как мы побеждаем. У нас общество хочет слышать, что мы побеждаем, и они в большей степени читают, чем мы побеждаем. И великая проблема сейчас мотивации в том, что нам говорили, что две-три недели и мы победим. Так нам рассказывали, что в России уже нет резервов, ракеты заканчиваются, Шахеды заканчиваются, они никого не мобилизуют, техника заканчивается. А сейчас ситуация на фронте показывает, что у них ничего не кончается.

Самое главное – это человеческий ресурс с их стороны, у них его гораздо больше. У нас 30-40 миллионов населения страны и в России в разы больше населения. Они просто, как очень часто фраза есть, шапками забрасывают. Они если мобилизуют все население страны, то им не нужно оружие, они нас просто задавят количеством. Соответственно, нам нужно работать над качеством, но опять же количество увеличивать нам также нужно. Этим количеством мы не сможем выполнить полностью все задачи, поставленные перед нами не просто руководством, а нашей обязанностью. Наша обязанность – это вернуть страну к границам 91-го года. Я хочу вернуть страну к границам 91 года, вернуть все наши территории, и мне этого будет достаточно.

– Как ты видишь окончание войны?

— Я не мечтаю и не представляю, каким будет завершение войны. Я не желаю думать. Я знаю, что оно будет тяжелым. Оно не будет с радостным открытием шампанского, с радостными криками и тому подобное. Оно будет тяжелым. Для меня победа, я надеюсь на это, я более чем уверен, что мы сможем это сделать рано или поздно. Не знаю когда, но мы сможем дойти до границ 91 года и на этом война моя не закончится. Потому что война может закончиться на бумажке, просто подписанием мира, капитуляции, как бы это ни назвали. На этом закончится только один из этапов войны.

С Россией мы будем воевать постоянно. Никогда наша война с Россией не окончится. Россия никогда не изменится. С тех пор, как существует русская империя в любых формациях, Московия, Российская империя, Советский Союз, в том числе с Украиной, Российская Федерация, всегда она будет претендовать на Украину, на украинские земли, на украинский народ. Как бы эта война ни закончилась, вот сейчас этот этап войны, следующая будет снова, это сто процентов. Просто исход этого периода войны будет зависеть от исхода, когда последующая будет война. Это будет 10 лет, это будет 20 лет, это будет 50 или 100 лет, но обязательно будет.

Еще со школьных лет у меня была такая уверенность, что мы будем воевать с Россией. Ну я еще с тех пор мне нравилась история, и я изучал историю, и я всегда видел по истории, что мы постоянно воевали с Россией. И я был уверен, что война будет. Я не знал, когда она будет, но вот чего-то у меня было такое чувство. И когда началась война в 2014 году, когда началась полномасштабная, разговор с мамой, и вот мама опять же, "разве я могла поверить и подумать, что я дождусь того, что мои дети будут воевать". Говорю, мама, я же вам говорил, что война будет.

О нормальной жизни на войне

— Люди иногда не идут на войну, потому что они говорят, что хотят пожить еще очень короткий период жизни. А ты пожил нормально, ты поживешь нормально и живешь ли сейчас нормально?

– Я живу нормально. Я не понимаю, почему люди считают, что если ты в армии, если ты на войне, ты не живешь нормально. Мы живем нормально. Нас окружают люди, которым ты доверяешь, родные, близкие. Они стали для нас родными, близкими. Все ребята, где бы они ни находились, они живут и создают какие-то комфортные условия для себя. Соответственно, я не могу сказать, что мы не живем. Я бы больше сказал, что во время войны нормально не живут наши родные и близкие. Честно мы о них меньше думаем, чем они думают о нас. Они о нас гораздо больше думают и переживают.

Я знаю, что я сейчас здесь, я уверен, я сижу в блиндаже, если даже выхожу, я уверен в своих действиях. Я же не иду туда, когда выхожу на передний край к ребятам, я не иду с уверенностью, что меня сейчас здесь убьют или меня сейчас ранят. Нет, я иду с уверенностью, что я сейчас приду, посмотрю, что происходит на позициях, поговорю с ребятами, дам им какие-то советы и наставления, что и как. Возможно, противника где-нибудь уничтожу, что по дороге где-то там вылез.

Мы уверены, что сейчас пойдем, сделаем свою работу, вернемся. Я не могу сказать, что мы не пожили, и мы не живем. Да, у нас есть определенные, скажем так, нюансы нашей работы. Не всегда мы можем позволить все, что хочется, но люди в гражданской жизни тоже не могут позволить себе все, чего хочется.

"Создать комфортную жизнь для потомков"

– Ты понимаешь, зачем ты родился на этот свет сейчас?

– Для войны, конечно, для войны. Ну а как? Ну, если я здесь. Правда, маму спрашиваю, где она автомата моего дела. Не признается. Наверное спрятала, не хотела все-таки, чтобы я шел воевать. Но я рожден для того, чтобы делать то, что я могу и то, что нужно. Дать продолжение своему роду, создать комфортную жизнь своим потомкам. Я не только стараюсь делать для своих детей, это мой приоритет, но я не делаю так – эти живут хорошо, а эти будут жить плохо, потому что мне на них плевать. Я рожден для того, чтобы работать. Работать на чем-либо, для чего-нибудь, для достижения каких-то хороших целей, для хорошей цели.

- То есть все имеет смысл?

— Все имеет смысл, что угодно. Мы должны работать в любом направлении, но работать на что-то, для чего хорошего и делать что-то хорошее. Мы рождены для того, чтобы нести радость в этот мир, а не войну, не отрицательное, а позитив и радость.

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