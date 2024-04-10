С российских олигархов в ЕС снимают санкции: что известно о скандальном решении Евросуда

Суд Евросоюза принял сторону двух российских олигархов. Санкции против соучредителей российского Альфа-банка – Михаила Фридмана и Петра Авена – распорядился отменить, не считая аргументы Совета ЕС в пользу их включения в черные списки достаточно убедительными. Как удалось олигархам доказать свою правоту, говорится в ТСН.

И Петр Авен, и Михаил Фридман вместе со многими другими представителями российских элит попали в черные списки ЕС после вторжения РФ в Украину. Совет Евросоюза указывал на тесные связи соучредителей Альфа-банка с Владимиром Путиным.

Считалось также, что они материально помогали лицам, ответственным за аннексию и дестабилизацию Украины, получали от них выгоду сами, и поддерживали политику, подрывающую суверенитет Украины.

Сообщалось о неофициальных миссиях Фридмана и Авена в Вашингтон и регулярных встречах последнего в Кремле с Путиным. Миллиардеры отрицали аргументы Совета ЕС и в конце мая 2022-го обжаловали свой статус персон нон-грата в суде. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории. Суд сегодня согласился с олигархами: распорядился отменить начальные санкции в отношении них, а также продлевающие их акты.

"Генеральный суд считает, что ни одна из причин, изложенных в начальных актах, не достаточно обоснована, а следовательно, включение господина Авена и господина Фридмана в списки не было оправданным. Относительно поддерживающих актов, суд считает, что Рада не предоставила никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые она ссылалась в начальных актах", – говорилось в сообщении суда.

Суд, однако, согласился, что аргументы Совета ЕС могут указывать на близость Фридмана и Авена к Путину и его окружению. Но доказательств, что они финансово помогали лицам, ответственным за государственные решения, или наоборот, извлекали от них выгоду, не нашли. Поэтому суд распорядился отменить акты, включающие миллиардеров в черные списки и следующие, которыми продолжали действие санкций.

Но не все – только до марта 2023-го. Ограничения продлевают каждые полгода, что означает – есть и другие документы, и они остаются в силе. То есть олигархов сейчас никто из санкционного списка не вычеркнет. Выходит, дорога к ЕС живущему в Москве Фридману, ранее выехавшему из Лондона, где, по его словам, "невозможно жить", по-прежнему закрыта.

Авен, однако, на территорию Евросоюза не просто въездной – часто и появляется здесь. А именно – в Латвии, гражданином которой он является и чья власть угрожала лишить его латвийского паспорта. В органах исполнительной власти ЕС решение суда пока не комментировали. Его вправе обжаловать.

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Караул! С российских олигархов в ЕС снимают санкции!