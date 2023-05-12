С российским паспортом, но не предатели: беглецы из оккупации рассказывают, что заставляет взять книжечку с птицей-мутантом

Оккупанты пытаются провести мобилизацию в Мариуполе. По сообщению советника городского головы Петра Андрющенко, оккупационная администрация уже организовала в городе военкомат и отправила туда группу жителей Мариуполя для прохождения медкомиссии. Это — грубое нарушение Женевской конвенции, прямо запрещающей мобилизацию на оккупированных территориях. Также это — одно из последствий принудительной паспортизации, которую Россия наспех там проводит. В случае отказа получать гражданство государства-агрессора оккупанты угрожают выселением, преследованиями и депортацией. Между тем, между украинскими чиновниками до сих пор продолжается спор о том, стоит ли украинцам в оккупации соглашаться на получение российского паспорта, говорится в ТСН.

В начале оккупации безоружные горожане Бердянска бесстрашно протестовали, блокировали военные колонны. Однако проходили недели, месяцы, а город продолжал оставаться под властью российских оккупантов. Некоторых активистов находили мертвыми, другие терялись без следа. Кого-то, бывало, отпускали, но у них были следы жестоких пыток. "Когда люди выходили из подвалов, мы их не узнавали", — говорят местные.

Через полгода после начала оккупации, в октябре россияне закрыли Васильевку — единственный гуманитарный коридор в Запорожской области, через который можно было выехать в Украину. В то же время оккупанты обрезали все экономические и информационные связи с Украиной. Люди в Бердянске оказались в гетто – без денег, лекарств, какой-либо помощи. "Выплаты приходили нам на карты, но потом Россия увидела, что это помогает нам держаться, это закрылось. Банки были закрыты и все карты "Приват" и все лекарства категорически были запрещены из Васильевки к нам, Украина поддерживала нас до последних дней", — говорит Екатерина, которая имеет инвалидность, передвигается в коляске.

Она попала на карандаш у оккупантов за волонтерство – помогала другим людям с инвалидностью. Когда, как по приказу россиян, любую медицинскую помощь разрешается оказывать только при наличии российских документов. Доходит до того, что рожениц выбрасывают на улицу, если у них нет русских бумажек. Екатерине в больнице не дали сдать никакого анализа, пока не оформит российские документы. А с 1 апреля бердянцам запретили без них работать. «Нельзя говорить, что это было добровольно, что люди массово пошли за паспортами. Люди были вынуждены их брать. Люди оказались в ситуации, когда твое дальнейшее существование и выживание на этих территориях напрямую зависит, будешь ли ты с паспортом или нет”, — убеждает женщина.

За открытое сопротивление оккупанты нередко устраивают расправы над гражданскими украинцами. В Херсонской области, в селе Боевое россияне забрали и куда-то вывезли все взрослое население, потому что местные фермеры отказались получать российские паспорта. Это произошло в феврале. О дальнейшей судьбе нескольких десятков жителей Боевого ничего не известно до сих пор.

"Они депортировали всех, вместе с семьями, без имущества, конечно. Куда они девались потом, никто не знает. Мои респонденты из Генического общества, они просто знают, что село опустело. Несколько десятков человек им объявили, что их депортируют. Это была карательная мера, которая побудила других владельцев земельных участков поспешить с перерегистрацией их на российское законодательство”, — убеждены местные.

Как в Херсонской, так и на оккупированной части Запорожской области, россияне первым делом ограбили фермеров, рассказывает Сергей Бордюг. У него был аграрный бизнес. Оккупанты забрали его офис — под полицейский участок, затем сельхозтехнику, автомобили. Работать на земле позволили только фермерам, которые согласились перерегистрировать свою землю. “Повальное мародерство сельхозтехники, подвижной техники, все, что можно было снять в офисах, на производственных площадках – все снималось, срывалось, выносилось. Живого не осталось, ничего вообще”, – говорит мужчина.

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Практику так называемой депортации – изгнание нежелательных украинцев россияне нередко маскируют под принудительную эвакуацию. В конце апреля Путин подписал указ, которым разрешено депортировать украинцев, которые не стали получать российское гражданство. Этот указ делает украинцев иностранцами на своей же земле. По сути, это официальное разрешение на изгнание и экспроприацию их имущества. Многие, несмотря на риск для себя, не спешат выезжать с оккупированных территорий именно потому, что боятся потерять жилье и другое имущество. Другие не могут покинуть родственников или не верят, что где-то им удастся устроить жизнь заново. И даже при большом желании уехать из оккупации очень непросто и очень недешево. “Уехать – это дорого. Люди по 8-12 суток жили в автомобиле. Минимальная стоимость выезда сейчас с Бердянска на автобусе, насколько я знаю, это 500-600 евро на человека”, — говорят люди.

В то же время, украинские власти до сих пор не дали четкой инструкции, что делать людям, оказавшимся в заложниках оккупантов. Дошло до публичного спора, когда омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что выживания ради украинцы могут получить российский паспорт.

Люди из оккупации, рассказывает Лубинец, иногда дозваниваются, чтобы заявить, что получают "российский аусвайс" по принуждению и просят зафиксировать это их заявление. Вице-премьер Ирина Верещук советует воздержаться от получения российского паспорта, чтобы не попасть под подозрение в коллаборантстве и под принудительную мобилизацию, которую россияне уже понемногу организуют на захваченных территориях.

В одном чиновники таки пришли к согласию: что сам по себе факт получения паспорта не считается сотрудничеством с врагом. Но, напротив, даже без него можно попасть под преследование, если помогал оккупантам. Украинцам советуют любой ценой избегать участия в готовящихся псевдовыборах, работы в оккупационных органах власти или службы полицаем.

Сергей и Екатерина сумели выехать из оккупированного Бердянска по украинским паспортам. Получать российские они категорически не желали. Отъезд готовили многие месяцы - продавали вещи, почистили телефоны от всего, что могло не понравиться оккупантам, подготовили едущую на лечение легенду, даже внесли аванс за путевки. Дорога через Грузию и Турцию забрала почти неделю. И сейчас их маленькая семья, наконец, в безопасности. Однако они оба болеют за украинцев, которые по разным причинам не могут выехать из оккупации. Но призывают не спешить с выводами о тех, кто вынужден был получить паспорт с двуглавым орлом.

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