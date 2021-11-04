С рождения было 2-3 часа: в Тернопольской области ищут мать, оставившую малыша на заброшенном заводе

С рождения было 2-3 часа: в Тернопольской области ищут мать, оставившую малыша на заброшенном заводе

У ребенка диагностировали переохлаждение и пневмонию.

В Тернопольской области полиция ищет роженицу, которая оставила новорожденного сына на территории заброшенного завода.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 ноября.

Копы опрашивают местных, которые могли что-либо видеть. Кроме того, проверяют больницы, ведь у женщины после самостоятельных родов может начаться кровотечение. В полиции предполагают, что мать лишилась ребенка в состоянии послеродового стресса, а потому вскоре придет в себя и сама заберет сына. Если же женщину найдет полиция, то ей грозит до трех лет за решеткой.

"Полиция обращается к родителям ребенка согласиться, ведь ребенок жив, здоров. В данном случае — родители могут нести уголовную ответственность за оставление ребенка в угрожающем состоянии, которое могло повлечь более тяжелые необратимые последствия", — говорит начальник ГУ ЧП в Тернопольской области Александр Богомол.

Ребенка, замотанного в куски, в большой полиэтиленовой сумке оставили в малолюдном месте, на территории заброшенного молокозавода на краю поселка Товсте. Младенца случайно обнаружила 14-летняя школьница.

Новости Украины: полиция продолжает поиски роженицы, оставившей новорожденного сына на территории заброшенного завода

Мальчик доношен весом 2,5 кг. С рождения ему было всего 2-3 часа, — говорят медики. Он был переохлажден: имел критически низкую температуру тела. Впоследствии у него обнаружили пневмонию. Состояние малыша удалось стабилизировать, но обследования еще продолжаются.

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