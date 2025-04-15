С руки мужчины вытащили 15-сантиметрового гельминта: в Украину добралась опасная болезнь

Медики показали гельминта / © ТСН

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15-сантиметрового гельминта извлекли из руки пациента медики Долинской больницы на Прикарпатье. С ним мужчина проходил почти полгода. На шишку, которая появилась на руке, особого внимания не обращал. А оказалось, что это дирофиляриоз — для наших широт болезнь редкая. Впрочем, в связи с активной миграцией людей и глобальным потеплением — появилась уже и в Украине. В прошлом году диагноз подтвердился у 32 пациентов.

об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

36-летний мужчина обратился к медикам с жалобой на странную шишку на предплечье. Говорил: она появилась с полгода назад. За это время не только росла, но и двигалась в разные стороны.

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«Кожа над узелком краснела, больше зуда. Потом это все проходило. Узелок появлялся, но он был достаточно спокойный, как прыщик сначала, но в течение полугода он становился все больше и больше», — говорит врач-инфекционист Долинской многопрофильной больницы Виталия Кепша.

Гельминт / © ТСН

Удивленные врачи направили пациента на УЗИ. Там сразу обратили внимание на странную структуру образования. И сразу заподозрили — это гельминт.

«Данный паразит не очень хотел двигаться. Мы долго держали датчик над ним, хотели увидеть характерное красивое движение, чтобы уверенно сказать, что это действительно он. В нем этого не было, но эта нитевидная структура очень была характерна», — говорит врач по ультразвуковой диагностике Долинской многопрофильной больницы Кристина Полевчук.

О дирофиляриозе — заражении человека гельминтом через укус комара, который в свою очередь заразился от домашнего животного — в Долинской больнице разве что в учебниках читали. Болезнь не то, что для региона — всей Украины новая. Родом она с Африканского континента. Но в течение последних 20-ти лет ее диагностируют все чаще.

Посоветовавшись с учеными медуниверситета, долинские врачи предложили зараженному пациенту операцию, как единственное спасение. Откровенно предупредили — опыта таких вмешательств не имеют. Но мужчина согласился. Гельминта удаляли под местной анестезией. Процедура длилась 8 минут.

Человек, зараженный дирофиляриозом, для других не заразен, говорят медики. Этому мужчине еще повезло — гельминт жил у него под кожей, поэтому его было легче обнаружить. Хуже, когда паразиты проникают во внутренние органы — легкие, брюшную полость и даже суставы и глаза. Специфической профилактики не существует, разве что защищаться от укусов комаров. И при необычных симптомах обращаться к врачу.

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