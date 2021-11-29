С сегодняшнего дня на портале "Дия" появятся новые услуги: перечень

А с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга изменения регистрации.

Несколько кликов в смартфоне вместо очередей в ЦНАПах или управлениях соцзащиты. Сегодня, 29 ноября, на портале "Дия" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" 29 ноября рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что речь идет о:

назначение жилищной субсидии и пенсии;

перерасчете пенсии;

а также можно будет сгенерировать справку о застрахованном лице и доходе пенсионера.

В Минцифры добавляют, что ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дия". Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку – и все. Заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет".

А уже с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга изменения регистрации. По словам министра, им удалось объединить реестры всех территориальных общин, так что в будущем каждый сможет за сутки сменить место регистрации даже, не выходя из дома.