С сегодняшнего дня начинается отсчет краха России: эксперт объяснил почему

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лысянский заявил, что с 30 сентября начинается отсчет конца Российской Федерации.

Лисянский рассказал, что даже ярые сторонники режима Путина уже начинают ощущать перемены.

Об этом правозащитник, профсоюзный и общественный деятель Украины Павел Лысянский рассказал в интервью ТСН.ua.

"Завтра (30 сентября – ред.) начинается отсчет краха режима Российской Федерации. Я недавно видел интервью [Ксении] Собчак (российский политик и кандидат в президенты РФ в 2018 году — ред.) и там уже совсем другая риторика. Там, конечно, есть антиукраинские месседжи, но она уже называет мобилизацию глобальной ошибкой России и т.д. Даже те люди, которые всегда кричали: "Кремль! Путин!", даже они чувствуют это изменение – как меняется направление политического ветра. Они уже пытаются к этому приспособиться. Зачем они дают все эти интервью? Чтобы потом сказать, мол, я тогда говорила что это ошибка и прочее", – рассказал Лисянский.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия в случае, если использует против Украины тактическое ядерное оружие, может сама себя уничтожить.

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