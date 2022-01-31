С сегодняшнего дня невакцинированных работников не будут допускать на работу: кого касается

С сегодняшнего дня невакцинированных работников не будут допускать на работу: кого касается

Работы не будут как и заработной платы.

Работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Напоминают в "Сніданку з 1+1".

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Если прививка не будет работников будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Вступает в силу соответствующий приказ Минздрава. Он действует с ноября прошлого года, но до сих пор касалось только педагогов, чиновников и госслужащих. Теперь список расширили на медиков и работников коммунальных служб.

Напомним, что в Украине прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и для педагогов. А также прививка должна быть у работников стратегически важных объектов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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