С сегодняшнего дня в Украине вырастет минимальная зарплата — Зеленский

Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня в Украине до 6 тысяч гривен вырастет минимальная зарплата.

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Об этом он сказал 1 декабря в ежегодном послании парламенту.

"С сегодняшнего дня, 1 декабря, минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен. Мы не только повысили минимальную заработную плату. Средняя заработная плата впервые в этом году за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов США в месяц. Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое.С нового года, она будет составлять минимум 20 тысяч гривен. Средняя заработная плата врача в Украине будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно. И я уверен, что такие же слова через год я скажу о заработной плате наших учителей", — заявил глава государства.

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