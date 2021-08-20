С травмой ног умирала на улице: в Запорожье женщина почти месяц лежала под деревом и просила помощи

Обратили на женщину внимание только после того, как ее история попала в Интернет.

В центре Запорожья неизвестные избили пожилую женщину. В результате чего она получила травмы ног и уже около месяца не может нормально передвигаться. Живет бабушка на улице.

Об этом пользователи написали в местном паблике Ridne ZP.

"Почти месяц пожилая женщина Людмила лишена возможности передвигаться, так как ее избили неизвестные люди. Скорее всего, ей сломали ноги. Она вынуждена "ходить под себя". С помощью некоторых волонтеров и религиозных общин она снабжена памперсами, водой и "пищей". Соцслужбы не обращают внимания, на жалобы местных полиция разводит руками и говорит, чтобы везли в больницу", — отметили в паблик.

Там также добавили, что женщину раньше якобы госпитализировали в больницу, однако со временем она снова оказалась на улице.

"Ей дали какие-то лекарства и "выбросили" назад под дерево, мол, денег у женщины нет и лечить ее бесплатно никто не будет. Эти уколы Людмила вынуждена колоть себе сама", — подчеркнули администраторы страницы.

Уже после того, как инцидент получил огласку, на проблему женщины обратили внимание местные чиновники. На место выехали медики и госпитализировали старушку в больницу.

В Нацполиции области ТСН.ua сообщили, что по факту избиения женщины правоохранителям информация не поступала.

"Наша активистка пришла на помощь к женщине. Сейчас она находится в больнице. Без жилья она осталась из-за своего племянника, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Ее дом он продал другим людям, поэтому старушка оказалась в такой ситуации. О нападении на женщину нам информация не поступала, однако мы будем проводить проверку", — акцентировали в пресс-службе Национальной полиции области.

Со своей стороны пользователи соцсети в комментариях к публикации возмутились тем, что местная власть обратила внимание на ситуацию только после огласки. А саму женщину необходимо отправить в пансионат для пожилых людей.

То есть для того, чтобы кто-то начал что-то делать, нужно дать огласку на весь мир.

В этой ситуации низкий поклон волонтерам и журналистам.

Женщину нужно отправить в дом престарелых за счет города.

Напомним, что в одном из самых живописных мест Днепра жители заметили травмированного барашка. Животное пасется на траве, в то время, как ее фотографируют посетители.

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