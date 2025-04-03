С ТЦК мужчину привезли на полигон, но там его отказались принять: что он сделал

Мобилизация в Украине

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В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что «получив повестку, вместе с работниками ТЦК, ездил на полигон, однако командир отказался его принять, так как его начало трясти. Вернувшись домой больше он никуда не ходил».

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Тернопольщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.