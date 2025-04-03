ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
499
Время на прочтение
1 мин

С ТЦК мужчину привезли на полигон, но там его отказались принять: что он сделал

Житель Тернопольщины на суде заявил, что его отказались принимать на службу. Чем это кончилось?

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине

В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что «получив повестку, вместе с работниками ТЦК, ездил на полигон, однако командир отказался его принять, так как его начало трясти. Вернувшись домой больше он никуда не ходил».

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Тернопольщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Дата публикации
Количество просмотров
499
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie