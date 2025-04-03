- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 499
- Время на прочтение
- 1 мин
С ТЦК мужчину привезли на полигон, но там его отказались принять: что он сделал
Житель Тернопольщины на суде заявил, что его отказались принимать на службу. Чем это кончилось?
В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.
По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что «получив повестку, вместе с работниками ТЦК, ездил на полигон, однако командир отказался его принять, так как его начало трясти. Вернувшись домой больше он никуда не ходил».
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Тернопольщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.