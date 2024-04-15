С тяжелым ранением 10 часов командовал боем: на фронте погиб защитник Украины из Канады

Во время штурма в Сумской области погиб командир "Нормандской бригады" — канадец на позывной "Хрульф". В Украине он хотел создать подразделение типа французского легиона и поощрял иностранных военных воевать за нашу страну.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Хрульф хотел защитить невинных людей

Британец с позывным "Хорс" на импровизированном мемориале на Майдане Независимости ставит канадский флажок. На нем имя командира "Норманнской бригады" - известного по позывному "Хрульф".

"Как же здесь много людей. Слишком много", - говорит "Хорс".

"Хорс"

Среди флагов Украины здесь немало иностранных. Эта поляна стала местом чествования погибших военных.

38-летний "Хрульф" погиб в боях на Сумщине. Уроженец канадской провинции Квебек военный впервые приехал в Украину еще в 17 году. Хотел понять, что происходит на Донбассе. Спецназовец, служил во Французском иностранном легионе, ветеран Вооруженных сил Канады - впоследствии "Хрульф" решает воевать за Украину. Его побратим и близкий друг Хорс говорит, он хотел защитить невинных людей.

"Он имел большую любовь и страсть к Украине, к людям и культуре, и его мотивация была бороться против захватчиков, которые убивают невинных людей, просто он бывший солдат, спецназовец, он знал, что может помочь, он организовал "норманнскую бригаду" как боевое подразделение в начале 22 года, они воевали в самых сложных участках на северо-востоке вблизи Новозлатополя. Многие из этих операций были засекречены", - говорит "Хорс", командир "Норманской бригады".

Подразделение "Хрульфа" участвовало в боях на Запорожье, впоследствии присоединилось к отдельному штурмовому батальону Украинской добровольческой армии "АРЕЙ". Заместитель командира говорит, "Хрульф" собирал вокруг себя опытных иностранных военных.

"Хрульф".

С тяжелым ранением Хрульф 10 часов командовал боем

Подразделение "Хрульфа" привлекалось к штурмовым действиям. Последний его бой был на Сумщине - в районе Великописаревки.

"Там были такие ожесточенные бои, контактные бои. В одной из таких операций, таком контактном бою, погиб Руф. Он получил такое тяжелое ранение в голову. И даже была информация операции передана его ребятами, что командир 200. Потом начали крыть КАБами, все ребята переместились в подвальное помещение. Через полчаса, когда бомбардировка закончилась, дверь открывается и стоит на ногах. Даже после такого ранения он встал на ноги и потом даже участвовал в координировании действий своей группы", - вспоминает военный.

"Хрульф".

Но это ранение было смертельным. Боевой медик "Мобиус" говорит, вероятнее всего, в "Хрульфа" попал российских снайпер.

"Мы думали он погиб, но почти сразу он начал вставать после выстрела. И продолжал сражаться даже с таким тяжелым ранением и оставался в сознании следующие 10-12 часов, продолжая отдавать команды. Сначала он поднялся, он должен был, он сумел добраться до меня и я оказывал ему медицинскую помощь, насколько мог, учитывая ситуацию. Но с медицинской точки зрения мало что можно сделать на месте после такого типа травмы", - говорит "Мобиус".

Из-за плотного обстрела сразу эвакуировать "Хрульфа" было невозможно. В Канаде в честь погибшего "Хрульфа" - 83-е подразделение Королевского канадского легиона устроило церемонию возложения мака. Это традиция, когда друзья и ветераны один за другим вкладывают свои маки в венок, как символ памяти и уважения.

В том же бою пропали без вести - украинец, швед и американец. Так что на Майдан Независимости кроме канадского, Хорс принес три флажка. Теперь он командир нормандской бригады. Говорит, продолжить дело собрата это его обязанность.

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Напомним, в Украине в одной из общин из-за войны России не хватает воды.

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