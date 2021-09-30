С тыквами и на тыквах: под Тернополем появилась необычная инсталокация

С тыквами и на тыквах: под Тернополем появилась необычная инсталокация

Под открытым небом обустроена фотостудия с тыквами и сеном.

Фотографируются с тыквами, на тыквах и даже под ними: необычная инсталокация появилась в селе Остров близ Тернополя.

Об интересной фотозоне — в сюжете ТСН.Ранок 30 сентября.

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15 тонн тыкв стали декорациями в импровизированной фотостудии под открытым небом. Вход сюда бесплатный и зайти надо через тыквенную арку. Горы из тыкв и тюки из соломы, что завалены кабаками. Здесь много фотолокаций как в настоящий фотостудии: зеркало, качели, лаунж зона — все среди тыкв. Цвета — от оранжевого до яркого оранжевого.

Тыквы свозили со всей области и всего их из села с красноречивым названием Гарбузив. Бесплатную фотолокацию организовала для людей семья местных предпринимателей, чтобы осень заиграла для всех яркими красками. Играют тыквами и маленькие дети, родители которых привозят из города, чтобы показать игрушки от природы.

Завтра же сюда привезут самую большую тыкву Тернопольской области. Его выберут из-за объявленного в соцсети конкурса. Владелец самого тяжелого кабака получит три тысячи гривен вознаграждения.

Новости Украины: в селе Остров близ Тернополя обустроили тыквенную инста-локацию

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