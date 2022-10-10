"С удивлением услышали, что мы не собирались атаковать Россию" — Кулеба объяснил, почему важно турне в Африку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о важности турне по Африке, где удивляются тезисам, что Украина не собиралась атаковать Россию.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

Он добавил, что Украина не уделяла достаточно внимания Африке, но для страны она важна, ведь это не только новые торговые партнеры, но и эти страны будут на стороне Украины в вопросе изоляции Путина. "Президент Зеленский начал регулярно говорить с лидерами африканских стран. И вот мое турне впервые в истории... Поэтому можно говорить, что мы начали ренессанс украино-африканских отношений. Почему это важно? Если мы говорим об изоляции Путина в мире, то это непросто изоляция в Европе или изоляция в Северной Америке. Невозможно изолировать его без Африки, Латинской Америки и Азии — с ними тоже нужно говорить. Поддержка наших резолюций и инициатив в ООН — тоже нужные голоса", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел особо отметил, что на континенте очень много российских нарративов. "В одной из стран мне упрямо даже с удивлением услышали мой тезис о том, что мы не собирались атаковать Россию. В некоторых странах верят, что Россия напала на нас, потому что Украина собиралась вступать в НАТО. Когда ты им говоришь: "Финляндия почти вступила в НАТО и Россия на нее не нападают". Они говорят: "А, да — мы об этом никогда не думали, мы на это так не смотрели". То есть, с ними нужно говорить", — убеждает Кулеба.

Пытается он и убедить лидеров африканских стран, что Россия не та, за кого себя выдает. "Они также нам говорят, что Россия им помогает. Я их спрашиваю: чем она вам помогает? Нет и близко России в списке крупнейших инвесторов Африки. Единственная большая инвестиция России в Африку — "вагнеровцы". Убежден, что мы переломим ситуацию на свою польза, но это займет некоторое время", — уверяет министр.

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