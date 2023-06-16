С укрытий Киева убрали барабаны, но остались "золотые" овощерезки: все подробности скандала

В столичном лицее, где приобрели кулинарную технику за 720 тысяч гривен, объяснили для чего она нужна и показали, как выглядит.

В Киеве продолжается скандал с "золотыми" овощерезками, электрической сковородой и барабанами, которые закупили для укрытий Днепровского района. Люди откровенно удивляются, как можно было покупать технику за такие сумасшедшие деньги во время войны. Сайт ТСН.ua разбирался в ситуации.

О "золотых" покупках для бомбоубежищ первыми заговорили депутаты Киевсовета, которые взялись проверять на что были потрачены 2 миллиарда гривен, которые город выделил районам на обустройство укрытий.

Шокирующие обновки для бомбоубежищ Днепровского района:

Электрическая сковорода за 720 тысяч гривен

Пароварка за почти 500 тысяч гривен

12 электрических овощерезок по 130 тысяч гривен за штуку

300 кожаных барабанов на 891 тысячу гривен

Дали на пояснение 10 дней

Члены временной контрольной комиссии Киевсовета подчеркивают, что озвученные "изюминки" — лишь поверхностный анализ открытой информации в Prozorro. Там множество товаров и услуг, которые районные администрации закупают для укрытий – мебель, фонари, респираторы, строительные и ремонтные работы.

"Относительно скандальных овощерезок и трех сотен кожаных барабанов, то они закупались непосредственно Днепровской РГА и местным управлением образования. А как все купленное распределили по укрытиям района, мы пока не выяснили. По овощерезкам, электрической сковороде, пароварке и барабанам, мы направили запрос в Днепровскую РГА с просьбой предоставить нам информацию о торгах и куда именно направлены эти вещи. А также попросили указать мотивацию их приобретения для укрытий. У них есть 10 дней, чтобы дать нам ответ ", — рассказал сайту ТСН.ua Леонид Емец, глава контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверке делегированных полномочий РГА в Киеве.

Касательно других тендеров, относящихся к обустройству укрытий, то еще на своем первом заседании во вторник комиссия сформировала запросы на все 10 районов Киева.

"Мы направили запросы ко всем столичным РГА о закупках и работах, которые они проводили в укрытиях. Районам предоставлена форма, по которой они должны в десятидневный срок подготовить всю развернутую информацию, чтобы мы могли с ней работать. После этого мы будем изучая все глубже. Мы договариваемся о сотрудничестве с рядом общественных организаций, специализирующихся на тендерах и расследованиях, чтобы они тоже подключились к анализу. По Prozorro мы видим только общую информацию, но когда тендер касается укрытия, то это упрощенная процедура закупок, где тендер может проводиться без двух участников. Поэтому вопросов возникает много, в том числе, по стоимости товаров и услуг", — говорит Леонид Емец.

Если полистать сайт Prozorro с пометкой "укрытие", то можно найти еще немало странных закупок. Они тоже касаются Днепровского района.

Тендеры для укритий в Днепровском районе

К примеру, в мае этого года управление образования Днепровского района провело тендер на закупку комплектов оборудования для проведения уроков физики и химии в укрытиях почти на 1 миллион гривен. В документации указано, что это мультимедийное оборудование. Закуплены по 1 комплекту для уроков физики и химии в укрытиях учебных заведений района. Очень интересно, каким школам повезет с обновками.

Тендеры для укритий в Днепровском районе

Не электросковорода, а кулинарная система

А художественный лицей "Зміна" в июне этого года провел тендер на закупку музыкальных инструментов, их составляющих и аксессуаров для проведения занятий в укрытии. На почти 200 тысяч гривен. Как указано в документации – приобретено 130 штук инструментов. Есть ли среди них барабаны, пока неизвестно.

Это тот самый лицей, купивший скандальную электрическую сковороду за 720 тысяч гривен. Как говорят в контрольной комиссии Киевсовета, лицей приобрел их две, но в самом учебном заведении это опровергают.

Так выглядит технологическая тепловая кулинарная система за 720 тысяч грн, которую называют "электросковородой" / фото художественный лицей "Смена"

"Мы приобрели не сковороду, а технологическую тепловую кулинарную систему, которая полностью заменяет все процессы, которые могут быть на школьной кухне. Система необходима для ускорения процессов приготовления пищи для детей, которые с 10 октября прошлого года учились в укрытии из-за постоянных тревог и отключения света. У нас есть генератор, подключенный к учебному заведению на 44 кВт, который обеспечивает работу этой системы. Деньги, за которые была приобретена установка, не были предусмотрены ни на ремонт укрытия, ни на что-либо другое – это средства из специального фонда. Еще в начале января 2022 г. они были предусмотрены на приобретение этой кулинарной системы. По финансовым планам, закупка была перенесена на декабрь прошлого года. На кулинарной системе можно готовить большие объемы еды на 1-2 тысячи человек", — рассказала сайту ТСН.ua Екатерина Фоя, директор художественного лицея "Зміна".

Она уверяет, что тепловая кулинарная система у них одна – техника жарит, варит и тушит еду для большого количества детей.

"Система готовит и при низкотемпературном режиме. Чтобы вы понимали, за 12 минут в этой системе закипает 50 литров воды. Суп можно приготовить за 20 минут, а на обычной плите 1,5 часа. Система состоит из двух частей. Можно одновременно в одной части сварить 25 литров супа, а в другой жарить или тушить второе блюдо. На все это тратится 5 кВт электроэнергии. Все быстро готовится, упаковывается в специальные боксы, а затем заносится в укрытие, где находятся дети.То есть у наших детей в укрытии всегда есть горячая и вкусная еда", — добавляет директор лицея.

Она говорит, что даже в случае необходимости перенести тепловую кулинарную систему в укрытие, то проблем с этим не будет – там полностью сделана система вентиляции.

"Техника закуплена, чтобы максимально ускорить процесс приготовления пищи, но она размещена не в укрытии. Стоимость кулинарной системы — 720 тысяч гривен, но эти деньги потрачены не зря. Это оборудование будет работать в учебном заведении еще много лет и кормить новые поколения наших учеников", — добавляет руководительница учебного заведения.

На технике можно жарить, варить и тушить, но работает она не в укрытии /фото художественный лицей "Зміна"

Почему овощерезки нужны в укрытиях

Директор говорит, что лицей многое закупал для укрытия.

"У нас в укрытии сделан ремонт. Есть лавки и стулья. Овощерезки мы не закупали, но такая вещь есть на нашем пищеблоке, она была приобретена раньше. Это очень полезная техника на школьной кухне – за 2 минуты можно мелко порезать головку сыра, чтобы приготовить детям бутерброды. Особенно такая овощерезка выручала, когда часто выключали свет, а при наличии генератора, мы могли ею пользоваться и быстро готовить для детей перекус. Электрические овощерезки очень полезны на школьной кухне и зря все удивляются таким закупкам. Знаете, сейчас все начали хайповать по этой теме, но нужно понимать, что это промышленное оборудование. А качественное, как известно, не стоит дешево", — говорит Екатерина Фоя.

В лицее говорят, что у их учеников всегда есть горячая еда, которую в укрытие приносят в боксах / фото художественный лицей "Зміна"

Позитив от барабанов

Она добавляет, что благодаря тепловой кулинарной системе влияние человека на приготовление пищи минимально.

"Нужно менять систему школьного питания. И она меняется в Днепровском районе. Люди делают разумные покупки и инвестиции, которые помогают во время войны и останутся после ее окончания. Что здесь плохого? А что касается барабанов в укрытии, то я вам скажу, что на них наши дети обожают играть, хотя мы барабанов не закупали сейчас. На них дети выбрасывают свои негативные эмоции. Например, когда у нас тревога, и ученики идут в укрытие, туда заходит преподаватель с электронным фортепиано и начинает играть. Дети сразу переключаются на это и забывают об опасности на улице. А простите, наши дети практически весь май просидели в укрытии из-за постоянных тревог. Укрытие уже стало для них местом, которое они любят, особенно наши дошкольники. Им там интересно и весело. Нужно помнить, что, несмотря на войну, у ребенка продолжается детство, он познает мир через игру. Мы практикуем шумовую терапию с разными видами инструментов и детям это невероятно нравится. Или было бы лучше, если ребенок сидел в укрытии, уставившись в телефон и страдал? Нам после войны нужны здоровые и умные дети. И я не понимаю, чего столько негатива об этих барабанах, которые закупили в Днепровском районе", – рассказывает директор лицея.

В лицее уверяют, что от игры на барабанах в укрытие дети получают хорошую разрядку эмоций / фото художественный лицей "Зміна"

Кто отвечает за закупки?

Леонид Емец подчеркивает, что все скандальные закупки овощерезок, сковородок, барабанов – это зона ответственности столичных РГА.

"Киевсовет выделяет средства на районы, а их руководители распределяют их собственными инструментами, именно они проводят эти тендеры, не КГГА. И в случае с средствами на укрытие для районов, а их было выделено 2 миллиарда гривен, не город проводит все эти тендеры с овощерезками, а исключительно РГА или ее структуры", — объясняет глава комиссии Киевсовета.

Он добавляет, что именно РГА проводит тендер и отбирает участников. Если закупка производится по упрощенной процедуре, то выбирается один победитель. Именно район проверяет надежность участников тендера, а также качество выполненных работ и закупаемых товаров.

"Соответственно, район несет полную ответственность за закупки и работы, а также их обоснование. Мы же не советовали Днепровской РГА, что нужно купить в бомбоубежища овощерезки или барабаны — это их персональное решение. Мы выделили им деньги на обустройство укрытий, а то что они под прикрытием процедуры на укрытие, потратили их на то, что им вздумалось, теперь будут выяснять правоохранительные органы – есть ли там коррупционная составляющая или просто дурь в голове», — объясняет Леонид Емец.

Он добавляет, что поскольку Киев имеет особый статус, то у нас есть КГГА и есть РГА. Руководители районных государственных администраций назначаются указом президента Украины по представлению Кабмина. То есть ни мэр Киева, ни Киевсовет в процессе их назначения или увольнения не принимает никакого участия. Ранее, еще до войны, кандидатуры глав РГА президенту подавал городской голова Киева, тогда между мэром и районами было четкое взаимодействие. На глав района влияли и городские, и центральные власти. Сейчас влияние мэра на председателей РГА убрано совсем.

"Мы проверяем вопросы, касающиеся темы укрытий – стоимость робот и материалов. Могу сказать, что уже в начале работы комиссии видим очевидную разницу в стоимости материалов, по какой цене они были закуплены, и какой она была на тот момент на рынке. Только по Печерскому району на 40% разница в цене материалов. Но предметно можно будет об этом говорить, когда мы получим от РГА всю официальную информацию", — говорит Леонид Емец.

Он напоминает, что функции, которые выполняют сейчас РГА – делегированные полномочия.

"В свое время Киевсовет своим решением делегировал эти функции районам. По результатам анализа комиссия будет принимать решение оставлять ли районам эти делегированные полномочия или возвращать их городу. Также временная депутатская комиссия проработает вопросы деятельности районных советов, ведь следующие выборы должны пройти, в том числе, и в райсоветы. После этого уже не РГА будут заниматься вопросами районов, а райсоветы. Сейчас хороший случай определить, какие функции у районных советов должны быть приоритетными, а какие останутся у Киевсовета. Решение о распределении этих полномочий должно быть принято Киевсоветом", — резюмирует глава комиссии.

Барабанам дали отбой

В четверг, 16 июня, председателя Днепровской РГА и руководителя районного управления образования пригласили на заседание Киевсовета. Именно управление образования Днепровской РГА было разработчиком и заказчиком закупки "золотых" сковородок, овощерезок и барабанов.

В 15:30 чиновники должны были отвечать на вопросы депутатов о мотивах приобретения дорогих вещей для укрытий, но в это время была объявлена воздушная тревога. Поэтому заседание было прервано.

"Мы провели определенные разговоры с ответственными лицами Днепровской РГА. И могу констатировать, что наша комиссия работает всего три дня, а уже почти миллион гривен возвращен в столичный бюджет. Договор о закупке барабанов досрочно разорван. Но досадно, что местные чиновники говорят, что договор разорвали из-за "общественного резонанса". То есть, я так понимаю, что только общественный резонанс вызвал в их головах сомнения в целесообразности приобретения этих барабанов", — говорит Леонид Емец.

Павел Бабий, глава Днепровской РГА уверяет, что бюджетные средства на барабаны не потратили, а договор на их закупку в количестве 306 штук расторгнут. Он добавляет, что по поводу электрических сковород и овощерезок будет проводиться служебная проверка.

В свою очередь в Киевсовете продолжают настаивать, что художественный лицей "Зміна" закупил не одну, а две электрические сковороды, которые в учебном заведении называют "технологической тепловой кулинарной системой".

"Лицей закупил две электрические сковороды. Каждый агрегат стоит 720 тысяч гривен. Итого – это почти полтора миллиона. Мы ждем объяснений и от района, и от лицея по этому вопросу. Это просто поразительный контраст, когда в том же Днепровском районе для ремонта укрытия школы не хватает денег на краску, а в другом тратят полтора миллиона гривен на дорогую технику", — резюмирует глава комиссии Киевсовета.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что для укрытия в Киеве закупили 300 барабанов почти на миллион : куда ушли деньги на бомбоубежища.

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