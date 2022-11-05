"С военной точки зрения у россиян там нет шансов" – эксперт о тактике оккупантов в Херсоне

Россия сейчас проводит операцию по выводу своих войск из Херсона и ухода из города.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Чтобы провести большое сражение, надо иметь большие силы (россиянам – ред.) и иметь смысл проведения этой великой битвы. Какой смысл провести такое сражение и все равно проиграть, потому что с военной точки зрения у россиян там нет шансов. Ну можно туда еще завести 50 тысяч "мобиков", которых перекрошит украинская армия, можно потом еще собрать и завезти, таким образом можно растянуть время еще на полгода, когда в эту "топку" вбрасывать российских "мобиков" и создавать какие-то препятствия для того, чтобы украинская армия освободила правый берег", — отметил он.

По его словам, с военной точки зрения у россиян нет перспектив развития наступления в Херсоне, там нет перспектив сохранения этого плацдарма.

"Сейчас Россия проводит операцию по выводу российских войск на левый берег, формируя линию обороны. Эта операция проводится под прикрытием информационно-психологических операций, идет очень много заявлений и Путина и Стремоусова на одном уровне. Сейчас идет попытка вывезти максимально осторожно регулярные, подготовленные силы на левый берег, там сформировать линию обороны и а "мобиками" прикрыть отход всех основных сил, а потом попытаться эвакуировать этих "мобиков", — подчеркнул Самусь.

Эксперт также отметил, что украинская армия сейчас очень эффективно уничтожает переправы и плавсредства, которыми россияне пытаются выводить свои войска на левый берег, и таким образом ситуация для них обостряется. И россияне просто утилизируют свои войска.

Ситуация в Херсонской области

По состоянию на конец октября украинские военные освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

ВСУ прорвали линию фронта в Херсоне

В Херсонской области оккупанты подрывают все возможные для использования плавсредства.

Министр обороны Украины Алексей Резников также пояснил, что ВСУ немного замедлили наступление в Херсонской области из-за погодных условий.

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