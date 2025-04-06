С вокзала на Борщаговку за 5 тысяч: как в Киеве таксисты зарабатывают на военных в комендантский час

В комендантский час таксисты пытаются заработать на пассажирах

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В Киеве таксисты пытаются заработать на пассажирах, приезжающих в город до начала или во время комендантского часа, и не могут дальше передвигаться по городу. За это они просят у клиентов суммы с тремя нулями и гарантируют, что без проблем довезут через блокпосты.

На Борщаговку за 5 тысяч гривен

Свою историю нам рассказал военнослужащий, который на днях вернулся с фронта в Киев. Он прибыл на поезде в 2:30, именно во время действия комендантского часа.

На Центральном железнодорожном вокзале к воину налетел кагал из таксистов, предлагая свои услуги.

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Мужчина поинтересовался у них, сколько стоит доехать до Борщаговки в комендантский час. Один оценил поездку (протяженность – 11 километров) в 5 тысяч гривен, мол, знает «все явки и пароли» от блокпостов и имеет пропуск — разрешение передвигаться по городу в комендантский час.

Другой предлагал доехать за 2 тысячи гривен, а третий соглашался завезти за 1,5 тысяч гривен.

Военный был шокирован такой назойливостью и алчностью таксистов. Говорит, что подошел к полицейским, спросил, есть ли какая-нибудь возможность добраться домой, а те ему ответили, мол, никакой, ждите до окончания комендантского часа.

Мужчина пересидел ночь в зале ожидания для военных, а домой уехал на скоростном трамвае за 8 гривен.

Полиция дополнительно проверит таксистов

ТСН.ua поинтересовался в КГВА, почему в Киеве комендантский час действует не для всех и на каких основаниях у Центрального железнодорожного вокзала работают таксисты в ограниченное для этого время. Откуда у шоферов пропуска, позволяющие им передвигаться по городу в комендантский час и зарабатывать на военных?

В Киевской городской военной администрации нам сообщили, что воспринимают наш вопрос как запрос на дополнительную проверку.

«Мы передали соответствующее обращение в органы Национальной полиции для определения перечня транспортных средств, осуществляющих услуги по перевозке после полуночи в районе Центрального железнодорожного вокзала. Также сообщаем, что меры проверки перемещаемых в комендантский час автотранспортных средств осуществляются Национальной полицией на постоянной основе», — рассказали ТСН.ua в пересс-службе КГВА.

Пропуска изменят формат

Там добавляют, что проверки проводятся постоянно органами Национальной полиции при остановке транспортных средств, нарушающих ограничение комендантского часа. А пропуска, в случае нарушений, изымаются.

«Вместе с тем, по отдельному поручению начальника КМВА Тимура Ткаченко организована проверка выданных пропусков по линии КГГА. Таких сейчас выдано около 9 тысяч. Выявлены отдельные нарушения правил учета пропусков. В связи с выявленными несоответствиями в реестре выданных пропусков (нарушение правил учета пропусков) разрабатывается новый формат этого документа, механизм проверки наличия оснований для его выдачи (цифровизация). После согласования инструмента с Силами обороны и Киевской областной военной администрацией пропуска будут подлежать замене», – отмечают в КГВА.

Там подчеркивают, что после разработки нового алгоритма Киевская городская военная администрация уведомит об этом общественность. Пока неизвестно, когда заработают новые пропуска.

Пропуска будут до конца войны

В КГВА уверяют, что режим передвижения по пропускам будет сохраняться в Киеве на весь период наличия комендантского часа. Мол, это позволяет передвигаться грузовому автотранспорту, автотранспорту коммунальных предприятий и предприятиям критической инфраструктуры во время ограничений ночью.

«Сохранение надлежащего порядка действия пропускного режима и режима ограничений обеспечивается путем проверок, сверки реестра пропусков службами при осмотре остановленных транспортных средств. Чтобы избежать злоупотреблений и разорвать «схемы», которые могли бы возникнуть в связи со злоупотреблениями должностных лиц, ответственных за выдачу и учет пропусков, разрабатывается новый алгоритм выдачи, учета и проверки пропусков. Соответственно после его утверждения действующие ныне пропуска — будут изъяты или потеряют свою актуальность», — замечают в КГВА.

Что говорят в полиции?

В патрульной полиции Киева пока не смогли подтвердить информацию о том, что получали указания о дополнительных проверках таксистов, работающих возле Центрального железнодорожного вокзал.

В полиции Киева объясняют, что людям не запрещено находиться в помещении вокзала во время действия комендантского часа. Поэтому там находятся пассажиры, которые добираются в столицу ночными поездам. А среди людей на вокзале могут быть и таксисты, которые поставили свои автомобили рядом с терминалом.

От себя отметим, что город или другие транспортные структуры уже давно должны продумать решение, как добираться домой в комендантский час людям, которые приезжают во время его действия в Киев. Особенно военным, которым важна каждая минута пребывания дома после фронта.

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